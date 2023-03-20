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Giriş Tarihi: 20.3.2023 15:37 Son Güncelleme: 20.3.2023 15:37

Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Traş Mı?

Türkçede yazım konusunda tereddüt yaşanan çok sayıda sözcük vardır. Bunlardan biri de tıraş kelimesidir. Kelimenin kullanımı ile ilgili yaşanan en büyük tereddüt, söz konusu kelimenin yazımında “ı” harfinin kullanılıp kullanılmayacağıdır. Tıraş nasıl yazılır araştırmasında da bu konu irdelenmelidir. Kelimenin doğru yazımı bilindiğinde doğru cümleler kurulabilir. TDK doğru yazılışı traş mı sorusunu sizler için araştırdık.

Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Traş Mı?

Tıraş nasıl yazılır araştırması ile Türkçeyi daha doğru kullanabilirsiniz. Yabancı kökenli olup Türkçemize girmiş olan kelimelerden bazıları telaffuz edilirken "ı" sesi çıkarılsa da yazımında bu harf kullanılmaz. Tıraş kelimesinin de bu kapsamda olup olmadığı merak edilenler arasındadır. Tıraş kelimesinin doğru yazımı bilinerek Türkçe diline hâkimiyetinizi artırabilirsiniz. TDK doğru yazılışı traş mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tıraş Nasıl Yazılır?

Tıraş kelimesinin yazımı çoğu zaman karıştırılır. Kelimenin doğru yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan husus yazım esnasında "ı" harfinin olup olmadığıdır. TDK sözlüğü incelendiğinde kelimenin doğru yazımının ne olduğu öğrenilecektir. Söz konusu kaynakta tıraş kelimesinin "ı" harfi kullanılarak yazıldığı görülür. Kelimenin traş şeklinde yazımı yanlış kullanımdır.

  • Tıraş – kelimenin doğru yazımı
  • Traş – kelimenin yanlış yazımı

TDK Doğru Yazılışı Traş Mı?

Tıraş kelimesinin kullanımı ile ilgili halk arasında doğru bilinen bir yanlış vardır. o da kelimenin "traş" şeklinde yazımıdır. Kelimenin tıraş şeklinde yazımı doğru olan kullanımıdır. Konuşma dilinde bu farklı kullanım hissedilmese dahi yazışma dilinde yapılan yanlış göze batacaktır. Bahse konu kelimenin doğru kullanımını daha iyi anlamak adına aşağıdaki cümle yapılarını da okuyabilirsiniz.

  • Bugün tıraş olacaktım fakat berberde sıra çoktu.
  • Her gün sakal tıraşı olmayı alışkanlık haline getirdim.
  • Günlük tıraş olmadan kendimi rahat hissedemiyorum.
  • Çocuğun saçları çok uzamıştı. Tıraş olması gerektiği belliydi.
  • Güzel bir görünüm için zamanı geldiğinde tıraş olmak gerekiyor.

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Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Traş Mı?
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