Tıraş Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Traş Mı?

Tıraş nasıl yazılır araştırması ile Türkçeyi daha doğru kullanabilirsiniz. Yabancı kökenli olup Türkçemize girmiş olan kelimelerden bazıları telaffuz edilirken "ı" sesi çıkarılsa da yazımında bu harf kullanılmaz. Tıraş kelimesinin de bu kapsamda olup olmadığı merak edilenler arasındadır. Tıraş kelimesinin doğru yazımı bilinerek Türkçe diline hâkimiyetinizi artırabilirsiniz. TDK doğru yazılışı traş mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Tıraş Nasıl Yazılır?

Tıraş kelimesinin yazımı çoğu zaman karıştırılır. Kelimenin doğru yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan husus yazım esnasında "ı" harfinin olup olmadığıdır. TDK sözlüğü incelendiğinde kelimenin doğru yazımının ne olduğu öğrenilecektir. Söz konusu kaynakta tıraş kelimesinin "ı" harfi kullanılarak yazıldığı görülür. Kelimenin traş şeklinde yazımı yanlış kullanımdır.

Tıraş – kelimenin doğru yazımı

Traş – kelimenin yanlış yazımı

TDK Doğru Yazılışı Traş Mı?

Tıraş kelimesinin kullanımı ile ilgili halk arasında doğru bilinen bir yanlış vardır. o da kelimenin "traş" şeklinde yazımıdır. Kelimenin tıraş şeklinde yazımı doğru olan kullanımıdır. Konuşma dilinde bu farklı kullanım hissedilmese dahi yazışma dilinde yapılan yanlış göze batacaktır. Bahse konu kelimenin doğru kullanımını daha iyi anlamak adına aşağıdaki cümle yapılarını da okuyabilirsiniz.