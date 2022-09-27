Tıraz nedir sorusu, tarih araştırmalarında tıraz kelimesi ile karşılaşan insanların akıllarında ilk olarak beliren soru olarak karşımıza çıkar. Tıraz kelimesinin kökeni Farsçadır ve Farsça'dan Arapça'ya geçmiş olan bir kelimedir. Bir hükümdarlık alameti olan tıraza; İranda, Abbasilerde, Bizansta ve Türk Devletlerinde karşılaşılır. Tıraz hakkında ise yanıtı en çok merak edilen sorular "Tıraz nedir? Hükümdarlık alameti olarak tıraz ne demek, ne anlama gelir?" sorularıdır.

Tıraz Nedir?

Sözlük anlamı "süslemek, bezemek" olan tırak kelimesinin kökeni Farsça'ya dayanmaktadır. Ayrıca bu kelime "her şeyin iyisi ve güzeli" manasında da kullanılır. Tıraz; Eski Türklerde, Mısırlılarda, Osmanlıda, Selçuklularda ve daha pek çok millette hükümdarlık alameti olarak kullanılırdı. Tıraz; üzerinde dönemin hükümdarının adının, lakabının ve unvanının yazılı olduğu değerli kumaşlardan üretilen kıyafetlere verilen isimdir.

Hükümdarlık Alameti Olarak Tıraz Ne Demek?

Türk tarihine bakıldığı zaman pek çok hükümdarlık alameti bulunur. Bunlara tuğra, sikke bastırmak, hutbe okutmak ve tıraz yaptırmak örnek olarak verilebilir. Genellikle diğer bazı alametler bilinse de tıraz daha az tanınan ve bilinen bir hükümdarlık alametidir. Aslen Abbasilerden Selçuklulara intikal eden tıraz, üzerinde dönemin sultanının adı, unvanı ve lakaplarının işlenmiş olduğu değerli kumaşlardan meydana gelen, tırazhanede üretilen kıyafetlere verilen isimdir. Bu kıyafetler; hükümdar tarafından diğer hükümdarlara, devlet erkanına verilen hediyelerden en önemli olanlarındandır. Ancak genellikle tırazlar "Hükümdarlara özel üretilen elbiseler" olarak tanımlanır.