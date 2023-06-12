Tırnak Canlı Mıdır? Saç ve Tırnak Hücreleri Canlı Bir Varlık Mı, Cansız Mı?

Tırnak canlı mıdır sorusu çoğu insanın aklına bir dönem gelmiş ve üzerine düşünülmüştür. Tırnakların yapısı, vücuttan dışarıya doğru devamlı surette belli aralıklarla büyümesi, bu soruyu akıllara getirir. Peki ya gerçekten tırnak canlı mıdır? Yapılan araştırma ve testlerde tırnak hücreleri canlı mı cansız mı sorusuna konunun uzmanları tarafından net bir cevap getirilmiştir. İşte tırnak canlı mıdır sorusunun yanıtı…

Tırnak Canlı Mıdır?

Tırnaklar sürekli uzuyor ve çatlayabiliyor olması nedeniyle canlı mı yoksa cansız mı konusunda bazı şüpheler ortaya çıkmaktadır. İnsan kendi yapısını ve yaşadığı yeri araştırmak, bilmek ve tanımak ister. Tarih boyunca bu durum değişmediği için tırnak canlı mıdır konusu da hala güncel olarak akıllara gelen konulardan bir tanesidir.

Tırnaklar, canlı değildirler. İçerdiği dokular canlı değildir. Aslında tamamen ölü hücrelerden oluşan tırnaklar hem insanlarda hem hayvanlarda var olan keratin adındaki sert proteinin birikmesi sonucunda oluşur ve birleşir. Parmaklarda tırnağın çıktığı yer de tırnak yatağı olarak adlandırılmaktadır. Burada yer alan hücreler tırnakları meydana getirirler.

Saç ve Tırnak Canlı Mıdır?

Saçlar da aynı tırnaklar gibi devamlı uzadığı ve bazen solduğu, bazen canlandığı, bazen de döküldüğü için canlı olup olmadığı konusunda soru işareti oluşturan yapılardır. Fakat aynı tırnaklarda olduğu gibi saçlar da canlı varlıklar değillerdir. Saçlar da tıpkı tırnaklarda olduğu gibi keratin adı verilen sert proteinin bir araya gelmesinden ve ölü hücrelerin birleşmesinden meydana gelir.

Saçı büyüten asıl madde saç folikülleri denilen yapılardır. Bu yapıda saçın uzamasına neden olan hücreler vardır. Kafa derisiyle kan ve besin almak için bağlı olan saç kökü foliküllerin tam altında yer alır ve yeni saç hücrelerinin çıkmasına imkân sağlar.

Tüm bu hücreler de üretmiş oldukları keratin sayesinde saç tellerini meydana getirir.