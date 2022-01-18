Tırnak İşareti İle İlgili Cümleler: Tırnak İşareti Nerelerde Kullanılır?

Tırnak işareti kullanırken yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle tırnak işareti kelime veya kelime gruplarının bir başına bir de sonuna gelecek şekilde kullanılır. Bunun yanında tırnak işareti içindeki bir cümlede yeniden tırnak içine alınması gereken sözler tek tırnak işareti içine alınır. Genelde bir özel ismi, cümleyi veya kelimeyi vurgulamak için kullanılmaktadır.

Tırnak İşareti Nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler genelde dilbilgisi kuralları ve dille ilgili konular üzerinden yapılmaktadır. Bu bağlamda noktalama işaretleri de TDK tarafından düzenlenmektedir. Tırnak işareti, Türkçede kullanılan bir noktalama işaretidir. Bu noktalama işareti Türkçe cümlelerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Genelde bir kelime veya kelime grubunu vurgulamak için kullanılmaktadır. Ayrıca her noktalama işaretinin belirli bir sembolü vardır. Tırnak işareti kullanımı ('' ''), kelime veya kelime gruplarının bir başına bir de sonuna gelecek biçimde kullanılır. Tırnak işaretli cümleler iyi bir şekilde incelendiğinde, tırnak işaretinin kullanım amacını ve kullanım alanları kavranmış olunur.

Tırnak İşareti Nerelerde Kullanılır?

Tırnak işaretinin ne olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Burada ise tırnak işareti kullanımı hakkında bilgiler vereceğiz. Tırnak işareti, diğer noktalama işaretleriyle birlikte çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle pek çok kez karşımıza çıkabilmektedir. Genelde vurgu veya alıntı yapılmak istenilen yerlerde kullanılmaktadır. Bunun yanında tırnak işaretinin yazımı ile ilgili kurallara da dikkat etmek gerekir. Bu bilgiler sonucunda tırnak işareti kullanımları ve tırnak işareti ile ilgili cümleler aşağıdaki gibidir:

Kitapların ve yazıların adları ile başlıkları tırnak içine alınır: Yahya Kemal'in bazı şiirleri "Kendi Gök Kubbemiz" adı altında yayımlandı.

Metin içerisinde özellikle belirtilmek istenen kısımlar tırnak içine alınabilir: Yeni bir "barış taarruzu" başladı.

Not: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın koyu yazılarak veya eğik yazıyla (italik) dizilerek de gösterilebilir: Cahit Sıtkı'nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti.

Metin içerisinde geçen bazı özel isimler vurgulanmak istendiğinde kullanılır: Yıllardır "Varlık" dergisini büyük bir zevkle okurum.

Tırnak işareti bir metin içerisinde başkalarından veya başka metinlerden aktarılan sözlerin (alıntıların) başına ve sonuna konur: Tilkiye "Tavuk kebabı yer misin?" diye sormuşlar; "Adamı güldürmeyin." demiş.

Karşılıklı konuşmalarda uzun çizgi (—) işareti yerine kullanılabilir: Bir yaz günü aslan su içip serinlemek amacıyla gölbaşına gelmiş. O sırada yaban domuzu da suya eğiliyormuş. Aslan: "Çekil bakalım da su içelim." diye kükremiş. "Ne demek çekil?" demiş yaban domuzu.

Cümle içinde geçen yabancı sözcükler tırnak içine alınır: Köpeğin İngilizce karşılığı "dog" dur.

Not: Birden fazla paragrafı kapsayan alıntılarda, her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır.

Tırnak İşareti Kullanımı

Tırnak işareti genellikle ikili biçimde kullanılmaktadır. Bu kullanımların ne olduğundan yukarıda bahsettik. Şimdi ise tek tırnak işaretinin nerelerde kullanıldığını anlatacağız. Tek tırnak işaretinin TDK'ye göre kullanımı ve örneği aşağıdadır:

Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır: "Atatürk henüz 'Gazi Mustafa Kemal Paşa' idi. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi."

TDK Noktalama İşaretleri Kuralları Ve Örnek Cümleler: Noktalama İşaretleri Nerelerde Kullanılır?