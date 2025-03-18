Tişört Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Tişört Mü T-Shirt Mü?

Türkçe bulunduğumuz coğrafya kadar zengindir. Zira komşularımızdan dilimize geçen Arapça ve Farsça kelimelerin yanında İngilizce ve Fransızca gibi Batı devletlerinden de sözcükler Türkçede yer almaktadır. Bunlardan biri de tişört kelimesidir ve bu sözcük orijinal dilindeki gibi yazıldığı için yazım hataları ortaya çıkmaktadır. Türkçeyi doğru kullanmak isteyenler tişört nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı tişört mü t-shirt mü sorularını sormaktadırlar.

Tişört Nasıl Yazılır?

Türkçe tarih boyunca farklı dillerden kelimeler alarak zenginleşmiş bir dildir. Arapça ve Farsçadan Türkçeye geçen sözcükler gibi Batı dillerinden de birçok kelime günlük hayatımızda yer edinmiştir. Özellikle İngilizce ve Fransızcadan geçen kelimeler yazı ve konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin orjinali maquillage olan "makyaj" kelimesi ve orijinal yazımı télévision olan "televizyon" gibi dilimize yer etmiş sözcükler Fransızcadan gelirken orijinali train olan "tren", orijinali wagon olan "vagon" sözcükleri de internet gibi sözcükler ise İngilizceden alınmıştır.

Görüldüğü üzere bu kelimeler zamanla Türkçeye uyarlanmış ve bazılarının yazımı değişikliğe uğramıştır. Bu durum bu yabancı kökenli sözcüklerin yanlış yazılmasına neden olabilmektedir. Yabancı kökenli kelimelerin çok sık kullanılması ve bu kullanım sonucu orijinal haliyle değil okunduğu şekilde yazılmasına en güzel örnek "tişört" sözcüğüdür.

Türk Dil Kurumu'na göre de bu sözcük tişört şeklinde yazılmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Tişört Mü T-Shirt Mü?

Tişört kelimesi İngilizce "T-shirt" sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. "T-shirt" kelimesi harf şekli "T" harfine benzediği için bu ismi almıştır.

Türk Dil Kurumu Türkçeye geçen yabancı kelimelerin yazımını belirli kurallara göre düzenlemektedir. Bu kurallara göre dilimize geçmiş yabancı sözcükler okunduğu gibi yazılmalıdır. Bu nedenle İngilizce "T-shirt" kelimesi Türkçede "tişört" şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcük sıklıkla yanlış yazılmaktadır. Yanlış yazımlara örnek olarak aşağıdaki sözcükler verilebilir:

Tshirt

T-şört

Tişort

Tşört

Doğru yazımı ise şu şekildedir:

Tişört

Örnek Cümle: Yaz tatilinde giymek için birkaç tişört satın aldım.

Bu nedenle resmi yazışmalarda ve günlük kullanımlarda "tişört" kelimesinin TDK'nin belirlediği şekilde yazılması gerekmektedir.