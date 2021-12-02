Titan hangi gezegenin uydusudur? Titan Dünya’nın kaç katıdır?

Gezegenlerdeki yaşam olasılığı her dönemde bilim insanlarını heyecanlandırmaktadır. Gezegenin en büyük ikinci uydusu olan Titan'daki yaşam olabileceği iddiaları da bunlardan biridir. Titan'daki su kütlelerinde deniz canlıların bulunma ihtimali araştırılmaktadır. Bir başka araştırmada, Titan'ın okyanuslarında bakterilerin var olabileceği bir ortamın olduğu düşünülmektedir.

TİTAN HANGİ GEZEGENİN UYDUSUDUR?

Titan, Satürn gezegenin en büyük uydusudur. Yoğun bir atmosferi olduğu bilinen tek doğal uydudur. Dünya dışında, yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan uydu olarak da bilinir. Gezegenlerin en büyük uydusu Jüpiter'in uydusu Ganymede iken, ikinci Satürn uydusu Titan'dır. Güneş Sistemi'ndeki diğer uyduların hiçbirinde böylesine kalın olmayan atmosferin olduğu tespit edilmiştir. Titan ilk kez, 25 Mart 1655'te Hollandalı gökbilimci Christiaan Huygens tarafından keşfedilmiştir.

TİTAN DÜNYA'NIN KAÇ KATIDIR?

Ortalama yarıçap 2.574,73 ± 0,09 km (0,404 Dünya) (1,480 Ay)

Yüzey alanı 8,3 × 107 km2 (0,163 Dünya) (2,188 Ay)

Hacim 7,16 × 1010 km3 (0,066 Dünya) (3,3 Ay)

Titan Dünya'nın yarısından daha küçüktür (3.963 mil) ancak Dünya'nın Ayı'ndan (1.079.6 mil) daha büyüktür.

Satürn'ün uydusu Titan, dünyadan yaklaşık bir milyar mil (yaklaşık 1.6 milyar km) uzaktadır.

TİTAN'DA BİR GÜN KAÇ SAAT?

Titan, yaklaşık 1.2 milyon km mesafeden Satürn'ün etrafında dönmektedir. Tam dönüşünü 15 gün 22 saatte tamamlamaktadır.