Titanyum Dioksit Nedir? Titanyum Dioksit Zararları Neler, Nelerde Var?

Titanyum dioksit kimyasal alanda oldukça bilinen bir doğal bileşiktir. Bu bileşik özellikle kozmetik, boya ve ilaç endüstrisinde sıklıkla kullanılır. Buna ek olarak ilaç endüstrisinde de kullanıldığını belirtmek gerekir. Ürünlere hem parlak hem de opak form kazandırmak için kullanılmaktadır. Titanyum dioksit nedir, zararları neler ve nelerde var sorularına yanıt bularak bileşik hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Titanyum Dioksit Nedir?

Titanyum dioksit endüstriyel alanda çok sık kullanılan ve kimyasal formülü de TiO 2 olan bileşiktir. Doğal bileşik olarak bilinen titanyum dioksit boyadan kozmetik alanına kadar çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Rengi beyaz olan bu bileşik ürünlerin parlak ya da opak görünmesine yardımcı olur. Bununla birlikte UV ışınlarını yansıtma özelliği sayesinde güneş koruyucu kremler gibi ürünlerde de çok kullanılır.

Titanyum Dioksit Zararları Neler?

Son dönemde birçok kişi kullandıkları ürünlerin bileşenlerini detaylı araştırarak satın alır. Böyle durumlarda birçok üründe karşılaşılan bileşenlerden birisi de titanyum dioksittir. Bu bileşenin olası birtakım zararlarından bahsetmek mümkün olabilir.

Solunum yollarına olumsuz etki edebilir. Özellikle bu bileşenin kullanıldığı ortamlarda işçi sağlığı açısından birtakım riskler ortaya çıkarabilir. Kanser riski olan bileşenlerden biridir. Titanyum dioksitin DNA'ya zarar verebileceği konusunda önemli endişeler bulunmaktadır. Bunların yanında vücutta birikim yapabilecek olan nanoparçacıklar nedeniyle bağışıklık sistemi olumsuz bir etki ortaya çıkarabilir.

Titanyum Dioksit Nelerde Var?

Titanyum dioksit kullanım alanları ise oldukça geniştir. Endüstriyel birçok alanda kullanılabildiğini söylemek mümkün olur. En önemli kullanım alanları arasında şunlar yer alır:

Boya ve kaplama malzemelerinde beyaz pigment olarak kullanılmaktadır.

Gıdalara beyaz renk ve parlaklık kazandırmak için kullanılır.

Makyaj malzemesi, güneş kremi gibi ürünlerde kullanılır.

Hap ve tablet kaplamalarının hem parlak hem de beyaz görünmesi için kullanılır.

Oldukça geniş yelpazede kullanılan bu bileşik birçok üründe kullanılabilmektedir.