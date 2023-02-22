Titrasyon Nedir? Titrasyon Neden Yapılır, Amacı ve Formülü Nedir?

Titrasyon ve titrasyon neden yapılır, kimya alanında asit ve bazlarla çözeltisiyle ilgili bir konudur. Titrasyon, derişimi bilinen bir çözelti ile tepkimeye giren ama derişimi bilinmeyen çözeltinin hacminin belirlenmesidir. Bu tanım bize kimyada asit- baz titrasyonu nedir, sorusunu cevaplamaktadır. Aynı zamanda titrasyon formülü de bulunmaktadır. Bu da Anlit+Reaktif(Titrasyon çözeltisi) = Reaksiyon ürünü(elde edilen yeni ürün) olarak ifade edilir

Titrasyon Nedir?

Titrasyon, derişimi bilinen bir çözelti ile tepkimeye giren ve derişimi bilinmeyen çözeltinin hacminin belirlenmesidir.

Bir titrasyonda türlerden birinin tamamen tepkimeye girdiği noktaya noktası denir. Titrasyon işleminde bu nokta duyarlılıkla saptanmalıdır.

Titrasyon Neden Yapılır?

Titrasyon, (hacimsel analiz olarak da bilinmektedir), tanımlanmış bir analitin (analiz edilecek bir madde) konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan yaygın bir laboratuvar kantitatif kimyasal analiz yöntemidir. Burada temel amaç asit ya da bazın derişimini tespit etmektir.

Titrasyon Formülü

Titrasyon yaparak baz ve asiti dengelediğimize göre şu formülü uygulayarak bazın derişimini bulabiliriz:

M1 x V1 = M2 x V2

Burada üç çokluk biliniyor ve sadece 1 çokluk bilinmiyor. Bazın derişimini bulduktan sonra kolayca pH değerini de bulabiliriz. Bunun formülü de :

pH = -log(OH¯). Tabi ki bazın içinde ne kadar (OH) bulunduğunu doğru tespit etmek önemli.