Tiyatronun duayenleri Velivizyon’da

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), "Velivizyon" platformu kurularak okul ile aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizi film çekildi. Dizinin detaylı tanıtımı bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılacak. Dizi film kadrosunda yer alan duayen oyuncular, "okul-aile-çocuk" ilişkileri ile Türk toplum yapısına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak "anne, baba, dede, nine" gibi çeşitli roller üstlendi. Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Gülen Karaman, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Sefa Zengin ve Ziya Kürküt gibi usta oyuncuların rol aldığı bu dizi filmde iki ailenin çocuklarının 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar okul hayatları gibi okul-aile-çocuk ekseninde toplumsal konular ele alındı.Hazırlanan dizi film EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak. Platformda veliler için hazırlanan dizi film ve kamu spotlarının yanı sıra "Çocukla Oyun", "Ergenlikte Doğru Yaklaşım", "Dijital Mecranın Doğru Kullanımı", "Çocukla Verimli Zaman Geçirme" gibi konularda, çocuk-ebeveyn ilişkisini güçlendirerek videolar, oyunlar, konunun uzmanları ile yapılan söyleşiler, bilgilendirme yazıları ve benzeri içerikler de yayımlanacak.