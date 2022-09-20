Tlos Antik Kenti Nerede? Tlos Antik Kenti Hikâyesi Ne, Hangi Uygarlığa Ait?

İşte Tlos Antik Kenti hakkında daha fazla şey öğrenmenizi sağlayacak içeriğimiz…

''Tlos Antik Kenti hangi uygarlığa ait?'' sorusuna da yanıt bulabileceğiniz bu içeriğimizde ülkemizin hem tarihi hem de doğal güzelliklerini bünyesinde barındıran Tlos Antik Kenti hakkında çok fazla şey öğreneceksiniz. Tatil rotanıza eklemek ya da gitmeden görmek amacıyla Tlos ile ilgili her şey burada!

Peki, Tlos Antik Kenti nerede? Özellikleri neler?

Tlos Antik Kenti Nerede?

Tlos Antik Kenti, Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Fiziki olarak Ege Bölgesi sınırları içerisinde bulunan antik kent, coğrafi olarak da Akdeniz Bölgesi sınırları içerisinde bulunuyor.

Bölgenin en yüksek dağlar olan Akdağlar'ın eteğinde sarp kayalıkların ortasındaki bir düzlükte bulunuyor.

Tlos Antik Kenti Hangi Uygarlığa Ait?

Tlos Antik Kenti Likyalılar tarafından inşa edilmiştir. Bilinen antik kaynakların çoğunda Likya halkı Helen kökenlidir. Buna rağmen bölgedeki bazı yazılı buluntular daha önceki dönemlerde Hitit varlığını da göstermektedir. Yazılı dönemlerdeki Hititlerin bu alanda yaşamış olduğu düşüncesi arkeolojik bazı bulgularla da desteklenmektedir. Hatta bazı bulgular bu bölgedeki yaşamın Hititler'den de eskiye gittiğini göstermektedir.

Likyalılardan sonra Perslerin yönetimi altına giren bölge daha sonra Büyük İskender'in kontrolüne geçmiştir. Büyük İskender'in ölümü sonrasında bu değerli topraklar sürekli istilaya uğrayarak el değiştirmiştir.

M.Ö 100'lü yıllarda Roma Senatosu'nun Likya Birliği'nin bağımsızlığını tanımasıyla bu karışıklık son bulmuştur.

Tlos Antik Kenti, Likya Birliği'nin üç oy hakkına sahip en önemli kentlerinden birisidir.

Tlos Antik Kenti Hikâyesi Ne?

Tlos Antik Kenti'nin kuruluşunun Helen mitoslarına dayandığı düşünülüyor. Tremilus ve Praksidike'nin dört oğlundan biri olan Tloos'un kente ismini verdiğine inanılıyor.

Bazı kaynaklarına göre ise Tlos ismi Likçe Tlawa kelimesinden türetilmiştir.

Tlawa ise Hitit metinlerinde sıkça karşılaşılan Dalawa kelimesiyle özdeşleşmiştir.

Yunan mitolojisine göre;

Athena, Pegasus'u bir canavarla savaşmaya giden Bellerofon adlı bir gence verir. Bellerofon bu savaşı Pegasus sayesinde kolayca kazanır. Bu özel başarının ardından ise Likya Kralı'nın kızı ile evlenmeye hak kazanır ve tahtın varisi olur. İşte Tlos, Bellerofon'un uzun süre yaşadığı kenttir.

Bellerofon bir süre sonra kibire kapılarak, tanrıların öfkesini üzerine çeker. Pegasus ile Olimpos'a çıkmayı denerken Zeus'un gazabına uğrar ve bir at sineğinin Pegasus'a musallat olmasıyla yüksekten yere düşerek kör ve sakat birisi olarak yaşamına devam eder.

Bellerofon ve Pegasus'un yaşadığı yer olan kaya mezarları ise Likya mezar mimarisinin en önemli örneklerindendir.

Tlos Antik Kenti Özellikleri Neler?

Tlos Antik Kenti, Unesco tarafından Geçici Miras Listesi'ne alınmıştır.

-Kronos Tapınağı

Tlos Antik Kenti kronos tapınımının tek örneğidir. Onlarca tapınımın olduğu düşünülen Tlos'da Kronos Tapınağı en özel tapınak sayılabilir.

-Nekropol Ve Kaya Mezarları

Bellerofon ve Pegasus'un da çizimlerinin bulunduğu bir kaya mezarının bulunduğu bu yapılar Likya mimarisi açısından oldukça önemli ve büyüleyici kaynaklardır.

-Tlos Tiyatrosu

Helenistik dönemin özelliklerini taşıyan bu tiyatronun en önemli özelliklerinden biri de bir tapınak-tiyatro olmasıdır. Tiyatro alanının ortasında tapınak olarak kullanıldığı tahmin edilen bir alan bulunmaktadır. Yaklaşık altı bin kişi kapasitelidir.

-Agora

Agoralar kentlerin ticaret ve sosyallik merkezleri olarak kullanılır. Tlos Antik Kenti'nde de agoranın merkezi konumuna bakarak bu işlevini aktif olarak yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Roma döneminde yapıldığı düşünülse de bazı bulgular çok daha eski dönemde inşa edildiğini düşündürmektedir.

-Kent Bazilikası

Bizans döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. İç kısımlarına gezi amacıyla girilemiyor olmasa da dışardan görmek bile sizi büyülemeye yetecek!

-Büyük Hamam Ve Küçük Hamam

Roma döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. Roma döneminin hamam ısıtma sistemleri hakkında bilgi veren çok önemli bir kaynaktır. Alanın bir kısmına sonraki yıllarda bir kilise yapılmıştır.

-Stadyum

Bir kısmı bugüne ulaşmış olan stadyumun orta kısmındaki yapılaşmanın dini bir merkez olduğu tahmin ediliyor.

-Akropol

Tlos Antik Kenti'nin en yüksekte bulunan kısmıdır. Yapıldığı tarihten itibaren 19. yüzyıla kadar onarımlar geçirerek zaman zaman işlev değiştirerek kullanıldığı görülmüştür.

Tlos Antik Kenti Giriş Ücreti

Haftanın 7 günü ziyaret edebileceğiniz Tlos Antik Kenti'nin giriş ücreti 20 TL.

Ziyaret saatleri her gün 08:30-19:30.

Giriş biletinizi alacağınız gişeler ise 19.00'da kapanıyor.