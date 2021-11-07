TOGG Açılımı Nedir? TOGG Yerli Ortakları Kimlerdir?

Ülkemizde çok yüksek ses uyandıran TOGG, ilk yerli otomobilimiz olarak vatandaşların ilgi odağı ve merak konusu oldu. Bununla birlikte TOGG ile ilgili merak edilen açılımı ve altı yatırımcısıyla insanlarda oldukça merak uyandırmaktadır. İlk elektrikli yerli otomobilin üretimi ülkemizde olmakla beraber üretim yeri de merak edilen konular arasında yer almaktadır.

TOGG Açılımı Nedir?

İlk yerli otomobilimiz olacak olan projenin altındaki isim olan TOGG'un herkes tarafından merak edilen açılımı; "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sesiyle yankı uyandıran bu isim herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

TOGG Nedir?

Ülkemizde çok uzun yıllardır büyük bir umutla beklenen yerli otomobilimiz 28 Haziran 2018 tarihinde kurulan ve faaliyete geçen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kısaca TOGG; Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB iş birliğiyle Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobil üretimi amacıyla kurulmuştur. Açıklanan verilere göre %51 yerlilik oranı ile başlayıp ilerleyen yıllarda bu oranda artış beklenmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olduğu da verilen bilgiler arasında yer almaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ülkemizdeki binek otomobillerin yerlilik yüzdesi %19,6 ile %66,3 arasında değişmektedir.

TOGG Yerli Ortakları Kimlerdir?

Ülkemizin gururu olan ilk yerli elektrikli otomobilimizin projesinin adı altındaki isim Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, kısaca TOGG yatırımı yüklü bir sermaye gerektirmektedir. Henüz üretimine başlanmamış araçların fabrikası kurulum sürecinde bulunmaktadır. Bursa'da kurulacak olan üretim tesisinde yüksek bir istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Bununla beraber artan maliyetler adına yatırımcılar bulunmaktadır.

TOGG Otomobilinin Özellikleri Nelerdir?

Özellikle son yıllarda karbon ayak iziyle alakalı olarak daha çevre dostu otomobillerin üretimi adına içten yanmalı motorların üretimi her geçen yıl azalmakta ve elektrikli otomobillerin çağına doğru bir geçiş söz konusu olmaktadır. Bu uzun soluklu geçiş sürecinde ülkemiz ile adını duyuracak olan ilk yerli otomobilin de tamamen elektrikli bir otomobil olarak üretilmesiyle çağa ayak uydurulması sağlanmaktadır. Ancak şu anda bulunan altyapılar çerçevesinde üretim sağlansa dahi uzun kilometreler içeren yolculuklarda yetersiz kalabilmektedir.

Ülkemizde birkaç kilometrede bir benzin istasyonu bulunduğu gibi yüksek voltajda elektrik akımı üreten ve bu şekilde hızlı şarj imkânı sağlayan istasyonların da çoğaltılmasıyla bu çağ atlanılabilir hale gelecektir. TOGG için 300+ ve 500+ km menzil imkânı sunan pil konfigürasyonları opsiyonel olarak seçilebilmekte ve hızlı şarj istasyonları ile 30 dakikadan kısa sürede &80 şarj edilebilmektedir. Elektrik motordan aldığı güç ve AWD çekiş sistemiyle beraber 4,8 saniye gibi bir sürede 0-100 hızlanabilmektedir. (RWD ise 7,6 saniye) Dört tekerlekten çekiş imkânı sunan (AWD), 400 beygir güç üretmekte ve arkadan itiş imkânı sunan versiyon (RWD), 200 beygirlik güç imkanı sunmaktadır.