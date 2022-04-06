Tokat İlçeleri: Tokat İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

İklimlerin geçiş noktasında bir şehir olan Tokat, birçok ilçesi ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Şehrin en fazla gelişme gösteren ilçesi Erbaa ilçesidir. İlçenin 111 kilometrelik geniş bir yüzölçümü vardır. İlçeler arasındaki nüfus yoğunlukları farklı faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. Merkez ve merkeze yakın olan ilçeler kişi sayısı bakımından çok daha kalabalıktır. Tokat ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtını sizler için derledik.

Tokat İlçeleri

Tokat Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerine kurulan bir şehirdir. Şehrin yaklaşık olarak 6000 yıllık bir tarihi bulunuyor. Merkez dışında 11 tane ilçesi bulunan Tokat Türkiye için önemli ilçeler arasında yer alıyor. İlçelerinde nüfus yoğunlukları ve mahalle sayıları farklılık gösteriyor. Aynı zamanda ilçeleri gezilecek ve görülecek yerler bakımından son derece zengindir.

Tokat'ın İlçeleri

Tokat ilçeleri arasında en kalabalık olan ilçe merkez ilçedir. Bundan sonraki ilçe ise Erbaa ilçesidir. En az nüfusu olan ise Sulusaray ilçesidir. Tokat ilçeleri arasında şunlar yer alır:

Merkez

Erbaa

Turhal

Niksar

Zile

Reşadiye

Almus

Pazar

Yeşilyurt

Artova

Başçiftlik

Sulusaray

İlçeleridir. İlçelerdeki kadın ve erkek nüfus sayıları da birbirinden farklılık göstermektedir. Zengin bir mutfak kültürüne de sahip olan Tokat Türkiye'de ortalama nüfus yoğunluğu yapısına sahip iller arasındadır.

Tokat Merkez İlçeleri

Tokat merkez ilçeleri arasında nüfus yoğunluğu ve gelişmişlik düzeyi fazla olan ilçeler bulunuyor. İlçelerin nüfus yoğunlukları oldukça fazladır. Km2 başına düşen kişi sayısı da diğer ilçelere göre fazla denilebilir.

Tokat İlçeler Haritası

Tokat ilçeler haritasını inceleyerek ilçelerin bulunduğu konumlar hakkında detaylı olarak bilgiler edinebilirsiniz. Aynı zamanda hangi ilçelerin merkezin hangi yönünde olduğunu bilebilmek için de şehir haritası önemlidir. Tokat şehrinin ilçeler haritası şu şekildedir:

Tokat İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tokat şehrinin merkez ilçeleri ve merkeze uzak olan ilçelerinde nüfus miktarları farklıdır. Şehrin genel nüfus miktarı 602.567'dir. Şehirdeki toplam erkek sayısı 299.357 kişidir. Kadınların toplam sayısı ise 303.210 kişidir. İlçelere göre nüfus dağılımı, kadın ve erkek sayıları ise şu şekildedir: