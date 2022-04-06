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Giriş Tarihi: 6.4.2022 12:02 Son Güncelleme: 6.4.2022 12:02

Tokat İlçeleri: Tokat İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tokat İlçeleri: Tokat İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tokat, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan önemli şehirlerden biridir. Orta Karadeniz Bölümü’nde yer Tokat ilçeleri merkez dışında 11 tanedir. Farklı iklimlerin geçiş noktası olan Tokat iklim çeşitliliği fazla olan bir şehirdir. Kuzeyinde Samsun, Doğu ve Güney tarafında Sivas, Güneybatı yönünde Yozgat şehirleri ile komşudur. Aynı zamanda Batıda Amasya, kuzeydoğuda ise Ordu ile komşuluğu bulunur. Tokat ilçeleri hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İklimlerin geçiş noktasında bir şehir olan Tokat, birçok ilçesi ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Şehrin en fazla gelişme gösteren ilçesi Erbaa ilçesidir. İlçenin 111 kilometrelik geniş bir yüzölçümü vardır. İlçeler arasındaki nüfus yoğunlukları farklı faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. Merkez ve merkeze yakın olan ilçeler kişi sayısı bakımından çok daha kalabalıktır. Tokat ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtını sizler için derledik.

Tokat İlçeleri

Tokat Yeşilırmak havzasının bereketli toprakları üzerine kurulan bir şehirdir. Şehrin yaklaşık olarak 6000 yıllık bir tarihi bulunuyor. Merkez dışında 11 tane ilçesi bulunan Tokat Türkiye için önemli ilçeler arasında yer alıyor. İlçelerinde nüfus yoğunlukları ve mahalle sayıları farklılık gösteriyor. Aynı zamanda ilçeleri gezilecek ve görülecek yerler bakımından son derece zengindir.

Tokat'ın İlçeleri

Tokat ilçeleri arasında en kalabalık olan ilçe merkez ilçedir. Bundan sonraki ilçe ise Erbaa ilçesidir. En az nüfusu olan ise Sulusaray ilçesidir. Tokat ilçeleri arasında şunlar yer alır:

  • Merkez
  • Erbaa
  • Turhal
  • Niksar
  • Zile
  • Reşadiye
  • Almus
  • Pazar
  • Yeşilyurt
  • Artova
  • Başçiftlik
  • Sulusaray

İlçeleridir. İlçelerdeki kadın ve erkek nüfus sayıları da birbirinden farklılık göstermektedir. Zengin bir mutfak kültürüne de sahip olan Tokat Türkiye'de ortalama nüfus yoğunluğu yapısına sahip iller arasındadır.

Tokat Merkez İlçeleri

Tokat merkez ilçeleri arasında nüfus yoğunluğu ve gelişmişlik düzeyi fazla olan ilçeler bulunuyor. İlçelerin nüfus yoğunlukları oldukça fazladır. Km2 başına düşen kişi sayısı da diğer ilçelere göre fazla denilebilir.

Tokat İlçeler Haritası

Tokat ilçeler haritasını inceleyerek ilçelerin bulunduğu konumlar hakkında detaylı olarak bilgiler edinebilirsiniz. Aynı zamanda hangi ilçelerin merkezin hangi yönünde olduğunu bilebilmek için de şehir haritası önemlidir. Tokat şehrinin ilçeler haritası şu şekildedir:

Tokat İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Tokat şehrinin merkez ilçeleri ve merkeze uzak olan ilçelerinde nüfus miktarları farklıdır. Şehrin genel nüfus miktarı 602.567'dir. Şehirdeki toplam erkek sayısı 299.357 kişidir. Kadınların toplam sayısı ise 303.210 kişidir. İlçelere göre nüfus dağılımı, kadın ve erkek sayıları ise şu şekildedir:

İlçe

Toplam Nüfus

Erkek Nüfus

Kadın Nüfus

Merkez

204.907

102.227

102.680

Erbaa

99.815

49.531

50.284

Turhal

78.294

38.209

40.085

Niksar

63.486

31.565

31.921

Zile

53.549

26.594

29.955

Reşadiye

35.304

17.571

17.733

Almus

23.868

12.022

11.846

Pazar

12.937

6.430

6.507

Yeşilyurt

8.478

4.221

4.257

Artova

7.681

3.795

3.886

Başçiftlik

3.814

3.814

3.665

Sulusaray

3.378

3.378

3.391

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Tokat İlçeleri: Tokat İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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