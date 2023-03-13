Türkiye'nin büyük öneme sahip şehirlerinden birisi arasında yerini alan Tokat, Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu ilimizin toprak olarak yüz ölçümü 10.044 km2 dir. Bu ilin deniz seviyesinden yüksekliği 623 metre ve ilin plaka kodu 60'tır.

TOKAT NEREDE?

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Tokat, İç Anadolu Bölgesi'nde sanılsa da aslında Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer almaktadır. Tokat ilimize sınır komşuluğu yapan şehirlerimiz; kuzey sınırında Samsun, kuzeydoğu sınırında Ordu, güneydoğu sınırında Sivas, güneybatı sınırında Yozgat, batı sınırında ise Amasya ilidir.

TOKAT HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'nin tarih kokan kentlerinden birisi olan Tokat, İç Anadolu Bölgesi'nde sanılsa da aslında Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer almaktadır. Bu ili çevreleyen illerimiz ise; Amasya, Samsun, Ordu, Sivas ve Yozgat'tır.

TOKAT NÜFUSU

Türkiye'nin çok kalabalık olmayan şehirlerinden birisi olan Tokat, Türkiye iller nüfus sıralamasında 35. sırada yer alır. Tekirdağ nüfusu 597.861'dir.Bu nüfusun 300.550'si kadın, 297.311'i erkektir.

TOKAT İLÇELERİ

Tokat'ın merkez ilçesi ile birlikte 12 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: