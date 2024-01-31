Tokat Plaka Kodu Nedir? Tokat İl Plakası Kaçtır?

Tokat son derece köklü bir tarihe sahiptir ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kentte bulunan Tokat Kalesi, Zile, Niksar ve Turhal kaleleri Tokat'ı özellikle yaz aylarında tam bir turistik şehir haline getirmektedir. Şehri ziyaret edip Latifoğlu Konağı, Saat Kulesi ve Gök Medrese gibi eserleri görmeden önce Tokat plaka kodu nedir ve Tokat il plakası kaçtır gibi konulara göz atmakta fayda vardır.

Tokat Plaka Kodu Nedir?

Tokat 100.000'in üzerinde vatandaşa ev sahipliği yaparken, aynı zamanda çok önemli bir üretim merkezi olma özelliğine de sahiptir.

Şehirde bulunan meyve suyu, tütün, bentonit ve kereste fabrikaları bölgede yaşayan halkın geçim kaynağı olup, yurdun kalanına çeşitli ürünlerin dağıtılmasını sağlamaktadır.

Tokat'ın plakası da bu bilgilere ek olarak Tokat hakkında edinilmesi gereken bilgiler arasında yer alır.

Tokat İl Plakası Kaçtır?

Tokat'ın il plakası 60'tır. Tokat, T harfiyle başlayan diğer şehirler arasında alfabetik bir sıralama yapılarak plaka kodunu edinmiştir. T harfi ile başlayan şehirlerin plaka kodları aşağıdaki gibidir.