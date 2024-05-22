Toksik Ne Demek? Toksik İlişki ve İnsan Ne Anlama Gelir, Toxic Türkçe Karşılığı Nedir?

Bir tıp terimi olan Toxic Türkçe karşılığı oldukça sık kullanılan kelimelerdendir. Toksik etki ve toksik madde gibi farklı kelimeleri tanımlamak için kullanıldığı da söylenebilir. Türkçeye ise İngilizcede bulunan toxic kelimesinden geçmiştir. Ancak Türkçede toksik olarak kullanılır. Toksik ne demek, toksik ilişki ve insan ne anlama gelir sorularının tüm yanıtları bu kelimeyi kullanmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılır.

Toksik Ne Demek?

Toksik kelimesi tıp literatüründe geçen kelimelerden biridir. Ancak son yıllarda gündelik yaşantıda da bu kelimenin sıkça kullanılmaya başlandığını görmek mümkündür. Orijinal olarak toxic şeklinde yazılan kelime özellikle birtakım insan davranışları ve ilişkilerini tanımlamak için kullanılır. Tıp alanında kullanılan toksik kelimesi zehirli anlamına gelmektedir. Canlı hücrelerine zarar veren maddeler bu kelime ile anılır. İnsan sağlığına zarar veren ciddi etkilere sahip maddeler denilebilir.

TDK Toksik Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre de toksik kelimesini tanımlamak mümkündür. TDK'ya göre toksik içinde bir miktar zehir bulunduran organizma tanımlaması yapılmıştır. Daha çok biyoloji biliminde ve ilaç sanayisinde kullanılan kelimelerdendir.

Toksik İlişki ve İnsan Ne Anlama Gelir?

Toksik kelimesi içerdiği anlam itibari ile gündelik yaşamda bazı insanlar ve ilişkiler için de toksik kelimesi kullanılmaktadır. Toksik, kişileri psikolojik anlamda yıpratan kişiler için kullanılmaktadır. Kelimenin gerçek anlamdan uzaklaşarak tamamen mecazi anlamda kullanıldığı söylenebilir. Yorucu ve yıpratıcı kişi anlamında kullanılır. Aynı durum insanlar için de geçerli olmaktadır.