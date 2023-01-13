Tolstoy Kimdir? Lev Tolstoy Sözleri, Kitapları, Eserleri ve Öyküleri

Tolstoy kimdir ya da Tolstoy hayatı araştırmasında daha çok yazarın edebi yönü ve eserleri üzerinde durulmalıdır. Lev Tolstoy hangi akımın temsilcisi sorusuna cevap bularak yazarın eserlerine daha profesyonel bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Tolstoy eserleri ve kitapları günümüz edebi çalışmalarına da ışık tutacak nitelikte değerli yapıtlardır. Yazarın tüm eserleri severek okunan ve ilgi duyulan yapıtlardır. Tolstoy sözleri yazımızın devamında.

Tolstoy Kimdir?

Dünya edebiyatı söz konusu olduğunda karşınıza çok sayıda yazar çıkar. Tolstoy da bu yazarlardan biridir. Söz konusu yazarın hayatı ve eserleri edebiyat tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Yazarın eserleri tüm dünyada ve ülkemizde severek okunmaktadır. Yazarın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır.

Tolstoy'un tam adı Lev Tolstoy'dur. Rus asıllı olan yazar yaşamı süresince çok sayıda eser ortaya çıkarmıştır. Tolstoy 1828 yılında Rusya'ın Polyana kentinde dünyaya gelmiştir. Çok önemli eserler ortaya koymuş olan Tolstoy'un eserleri incelendiğinde Puşkin'den etkilendiği görülmektedir. Tolstoy yazar olmasının yanında filozof olarak da anılmaktadır. Kimi kaynaklarda kendisinden eğitim reformcusu olarak da bahsedilir.

Tolstoy Hayatı

Rusya'nın en varlıklı ailelerinden birinin çocuğu olan Tolstoy, küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Annesiz, babasız kalan Tolstoy, yakın akrabalarının yanında yetişmiştir. Küçük yaştan itibaren Fransızcayı çok iyi derecede öğrenmiştir. Dil öğreniminden sonra Jack Roussa ve Voltaire'ın eserlerini orijinal dilinden okumuştur.

Tolstoy, gençlik döneminde orduya katılmıştır. Rus ordusu ile Kafkas Harekâtı'na katılan yazar burada gözlemlediklerini eserlerinde işlemiştir. 1854 yılında ise Kırım Savaşı'na katılmıştır. Kırım Savaşı'na katıldığı dönemde orduda subay olarak görev yapıyordu. Askerlik görevinin tamamlanmasını müteakip Petersburg'a gitmiştir. Eserlerinin birçoğunu burada kaleme almıştır.

Tolstoy Eserleri ve Kitapları

Albert

Tipi

Oyundan Sonra

Bir Karşılaşma

İki Süvari Subay

İnsanlar Arasında Boş Bir Konuşma

Üç Ölüm

Toprak Ağasının Sabahı

Bir Karşılaşma

Tolstoy'un yazdığı kitaplar aşağıdadır.

Sivastopol

Hazin Bir Evliliğin Romanı

Hacı Murat

Kazaklar

Anna Karenina

Savaş ve Barış

Çocukluğum

Efendi ve Uşak

Seri Baba

Kadının Ruhu

Ivan Ilyiç'in Ölümü

Tolstoy, edebi yönü çok güçlü bir yazardır. Yazarlık sürecinin başında ortaya koyduğu eserlerle dahi dönemin birçok yazarını geride bırakmıştır. Eserlerinde daha çok insan ruhunun analizlerini işlemiştir. Yazar, aynı zamanda eserlerinde Rus halkının sorunlarına da eğilmiştir. Tolstoy, halkın sorunlarına değindiği gibi her koşulda halkına destek olduğunu da hissettirmiştir. Kendisi edebiyatın gerçek bir temsilcisi kabul edilmektedir.

Tolstoy yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koymakla birlikte çok sayıda ödül de almıştır. Yazarın eserleri günümüzde edebiyat fakültelerinde özellikle irdelenmektedir.

