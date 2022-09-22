Tolunoğulları Devleti Özellikleri ve Kuruluşu - Tolunoğulları Nasıl ve Ne Zaman Kuruldu, Başkenti Neresi?

Tolunoğulları devleti kuruluşu, Kuzey Afrika ile Mısır tarihi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Aynı şekilde, Tolunoğulları yıkılışı da bu coğrafyada yankı uyandıran gelişmelerden biridir. Müslüman Türklerin kurduğu devletlerdendir ve tarih okumayı seven insanlar Tolunoğulları kim yıktı sorusuna yanıt arar. Tolunoğulları nerede kuruldu ve Tolunoğulları başkenti nerede bulunur sorusu da sıklıkla araştırılır. İşte İslam tarihine katkıları ve Tolunoğulları eserleri ile ilgili detaylar…

Tolunoğulları Devleti Kuruluşu ve Yıkılışı

Tarih sahnesine 868 yılında çıkan Tolunoğulları, 905 yılına kadar varlığını korumayı başarmış bir devlettir. İslamiyeti seçen Türklerin kurmuş olduğu ilk devlet olma özelliğini taşır. Orta Doğu ve Mısır'ı topraklarına katmayı başarmıştır. Aynı zamanda, Mısır'ın görmüş olduğu ilk Türk devleti olarak kabul edilir. Tolunoğulları'nın ortaya çıktığı zamanlarda hilafet Abbasilerin elinde olduğu için görünürde onlara bağlı olmuşlardır. İslam dünyasında iz bırakan ilk Türk Devleti olma özelliği taşır.

Tolunoğulları Özellikleri

Türk ve yabancı İslam tarihçileri hüküm süresinin kısalığına dikkat çekse de, genel olarak büyük bir etki yarattığını dile getirirler. Camii mimarisinin olmazsa olmaz figürü kabul edilen minare geleneği, Tolunoğulları ile başlamıştır. Başkentleri, şimdiki Mısır'ın başkenti olan Kahire, o zamanki adıyla "Fustat"tır. Hüküm süresi boyunca, sanat, kültür ve mimari alanlarında çok kıymetli eserler vermiştir. Tolunoğulları eserleri arasında aşağıdakiler yer alır.

Tolunoğulları Eserleri

Katai Şehri

Tolunoğlu Ahmet Camii

Tuluniye Camii

Hükümet Sarayı

Su Kanalları

Bimarhaneler

Köprüler

Tolunoğulları Ne Zaman Yıkılmıştır?

Tolunoğulları ilk olarak 868 yılında ortaya çıkmış ve 905 yılına kadar bir devlet olabilmiştir. Suriye'den Filistin'e, Tarsus'tan Mısır'a geniş bir kara parçasının tek başına hakimi olmuştur. Her ne kadar Türklerin kurduğu bir devlet olsa da, halkın büyük bir çoğunluğu Araplardan oluşur. Fakat, yönetim tamamen Türklerin elindedir. Kurucusu Ahmed bin Tolun, Abbasilerin yıkılış tarihine yakın bir zamanda Tolunoğulları Devleti'ni kurmuştur.