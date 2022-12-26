Tomris Hatun Kimdir? Tomris Hatun Hangi Devletin Hükümdarı, Nereli ve Mezarı Nerede?

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Tomris Hatun Kimdir?

Tarihdeki önemli kadın savaşçılardan olan Tomris Hatun Sakalar Kraliçesi'dir. Söz konusu şahsın 6. YY'da yaşadığı tahmin edilir. Tomris Hatun Perslere karşı da büyük bir mücadele vermiştir. Bu mücadele neticesinde önemli başarılar kazanmıştır. Bu mücadele sonunda Perslerin lideri olan Kiros bozguna uğratılmıştır.

Tomris Hatun, Türk tarihine damga vurmuş, cesareti ile adından söz ettirmiş bir savaşçıdır. Kendi hükümdarlığı döneminde Persler Saka topraklarını tehdit etmeye başlamışlardır. Perslerle mücadele de bu tehdit üzerine başlamıştır.

Tomris, kelime anlamı itibariyle temir, ayni demir anlamına gelir. Kendisine bu ismin verilmesinin nedeni, Tomris Hatun'un cesareti ve başarıları ile ön plana çıkmasından kaynaklıdır. Tomris Hatun yaşadığı dönemde Perslerin yanı sıra Ahameniş İmparatorluğu ile de mücadele etmiştir.

Tomris Hatun, barışçıl savunma planına uygun şekilde mücadele anlayışını başlatmıştır. Perslerin her seferinde Sakalara karşı başarısız olmasının nedeni de bu savunma ve mücadele stratejisidir. Persler her defasında Sakalara saldırıyor, Sakalar geri çekiliyor ve uygun taarruz koşulları oluştuğunda saldırıyorlardı. Bu da mücadelelerinin her zaman başarılı olmasına neden olmuştur.

Tomris Hatun Kimi Öldürdü?

Persler Sakalarla giriştikleri mücadelede Saka çadırlarını aniden basarak Tomris Hatun'un oğlu da içlerinde olmak üzere birçok Saka mensubunu öldürmüşlerdir. Tomris Hatun, bu baskın ve oğlunun ölümü üzerine çok üzülür. Bunun üzerine Pers Kralı Kiros'u öldürmeye yemin etmiştir. Zamanı geldiğinde elde edilen başarılar neticesinde Kiros öldürülmüştür.

Sakaların Persler ile yaptığı savaşlar Heredot tarafından "tarihin en kanlı savaşı" olarak nitelendirilmiştir. Bu kanlı savaşlar sonunda Kiros öldürülerek Perslere ağır kayıplar ve yönetim zafiyeti yaşatılmıştır. Tomris Hatun'un kahramanlıkları ve savaş stratejisi halen günümüzdeki anlayışa ışık tutar niteliktedir.