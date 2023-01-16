Tomris Uyar Kimdir? Tomris Uyar Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Tomris Uyar kimdir sorusu, hem bu sanatçının edebi kişiliği, hem de özel hayatı konularında oldukça ilgi çeken cevapları içerisinde barındırmaktadır. Merak edilen bu soruların yanı sıra, edebi açıdan ise Tomris Uyar Hangi akım ve topluluğa dahil gibi cevabı merak edilen sorular da sıklıkla incelenmekte ve araştırılmaktadır. Dilerseniz, Tomris Uyar hangi dönemde eserlerini üretmiş, birlikte bakalım...

Tomris Uyar Kimdir?

Tomris Uyar; Türk çevirmen ve öykü yazarıdır. 15 Mart 1941 senesinde İstanbul'da doğan Tomris Uyar; 1961 senesinde de İngiliz Kız Koleji bünyesinde eğitim almıştır. Ayrıca Uyar, 1963 yılında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarıyla tamamlamıştır. Tomris Uyar, Papirus Dergisi'nin de kurucuları arasında bulunmasının yanı sıra; kitap tanıtma türü yazıları, denemeleri ve eleştirileri, o dönemin önemli sayılan Varlık, Yeni Dergi ve Soyut gibi dergileri içerisinde yayımlanmıştır. Yine şair olan Turgut Uyar'la evli olan Tomris Uyar'ın; İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Hayri Turgut Uyar isimli bir de evladı bulunmaktadır. Tomris Uyar, 2003'te kanser sebebi ile hayata veda etmiştir. Mezarı ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Tomris Uyar Şiirleri, Eserleri

Kalemi çok güçlü olan Uyar, çok başarılı bir çevirmen olarak da bilinmektedir. Tomris Uyar, edebi kişiliğinin yanı sıra Türk Edebiyatı içerisinde yer alan ve usta kalemler olarak bilinen Turgut Uyar, Cemal Süreya ve Edip Cansever'in şiirlerine de konu olarak, adından sıkça bahsettirmiştir. Tomris Uyar ise inişli çıkışlı ve önemli dönüm noktaları barındıran hayatı sayesinde olsa gerek, günümüze değin pek çok kaliteli şiir ve eser bırakmayı başarmıştır. İşte Tomris Uyar şiirleri ve eseleri;

İpek ve Bakır (1971) - Öykü

Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi (1973) - Öykü

Dizboyu Papatyalar (1975) - Öykü

Yürekte Bukağı (1979) - Öykü

Yaz Düşleri, Düş Kışları (1981) - Öykü

Sesler, Yüzler ve Sokaklar (1981) - Öykü

Gece Gezen Kızlar (1983) - Öykü

Rus Ruleti, Dön Geri Bak (toplu hikâyeler, 1985) - Öykü

Günlerin Tortusu (1985) - Öykü

Yaza Yolculuk (1986) - Öykü

Yazılı Günler (1989) - Öykü

Sekizinci Günah (1990) - Öykü

Otuzların Kadını (1992) - Öykü

Aramızdaki Şey (1997) - Öykü

Güzel Yazı Defteri (2002) - Öykü

Uyar; öykülerinin yanı sıra günlükler de yazmıştır, bilinen üç önemli günlüğü ise şu şekildedir;

Gündökümü 75, Yüzleşmeler: Bir Uyumsuzun Notları ve Gündökümü I. ile II.

Tomris Uyar Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Yazar olmayı ortaokulda kararlaştıran Tomris Uyar, İngiliz Kız Koleji ve Amerikan Kız Koleji'nde eğitim görmüştür. Ülkü Tamer ve Cemal Süreya ile beraber Papirus Dergisi'nin kuruluşuna katkı sağlamıştır. Kolej aşkı olan Ülkü Tamer ile 1963 senesinde evlenen Uyar, bu evlilikten doğan bebeğini emzirdiği esnada, bebeğin boğazına süt kaçması sebebiyle ölümünün ardından, çift bu evliliği daha fazla sürdüremedi. Tomris Uyar'ın bu süreçten sonra ise Cemal Süreya ile bir ilişkisi oldu. Cemal Süreya ile ilişkisi sonlandıktan sonra Tomris Uyar, en uzun soluklu ilişkisi ve evliliği olan Turgut Uyar ile evlenerek, Turgut Uyar'ın ölümüne değin birlikte yaşamıştır. Turgut Uyar gibi İkinci Yeni akımının temsilcilerinden olan Tomris Uyar, birçok ödül kazanmıştır ve Türk Edebiyatı'na büyük eserler katmıştır.

Tomris Uyar'ın sanat anlayışını ve edebi kişiliğini ise; İkinci Yeni şair kimliği ve de Çağdaş Türk Öykücülüğü konularının incelenmesiyle anlayabiliyoruz. Uyar sanat anlayışına bağlı olan perspektifte, evlilik ve aile gibi kurumları eleştirerek, kadının toplum içerisindeki konumunu da tartışarak eleştirmiştir. Oldukça üretken bir sanatçı olan Tomris Uyar, 10 öykü kitabı, en az 60 çeviri ve 4 günlük yazmıştır.