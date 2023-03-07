Tonoz Nedir? Mimaride Tonoz Ne Demek, Çeşitleri Neler?

Tonoz nedir sorusuna bağlı olarak incelenmeye devam edilen bu yapı birimi hakkında gerek akademi alanında gerek ise mimari, sanat, şehircilik ve planlama, gerek ise mühendislik alanında pek çok detaylı bilgi mevcuttur. Dilerseniz, özellikle Antik dönem ve Ortaçağ dönemlerinde sıklıkla kullanımı tercih edilen tonoz ne işe yarar, birlikte öğrenelim...

Tonoz Nedir?

Mimari etimolojisine göre; bir üst örtü birimi olarak sıklıkla kullanımı tercih edilen tonoz, birden fazla kemer öğelerinin toplanmasıyla veya birleşmesi ile ortaya çıkartılan bir tavan örtüsü olarak ifade edilmektedir. Genellikle taş ve tuğla malzeme ile örülmekte olan tonoz birimi, biçim olarak aşağıdan iç bükey olacak şekilde yarım silindir görünümüne sahip olmaktadır. Tonoz evvelinde Mezopotamya'da, sonra ise Romalılar dönemi ve Orta Çağ döneminde ve en sonunda da Roman mimarlığı içerisinde oldukça elzem bir mimari yapı unsuru olarak belirtilmiştir. Tarihi yapılar bütününde ise, örtmüş olduğu kapalı mekan alanının geometrik şekline, faaliyetine ve kesitini oluşturmakta olan eğrinin biçimine göre çok alternatifli tonoz çeşitleri geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.

Mimaride Tonoz Ne Demektir?

Tonoz; mimari alanı içerisinde birden fazla kemerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkartılan ve genel olarak bir tavan örtü biçimi olarak faaliyet gösteren yapı parçası olarak tanımlanmaktadır. Genellikle harç ve tuğla ile örülen ve aşağıdan yarım silindirik ve de obruk şeklinde göze çarpmaktadır. Tonoz, bu şekilde ortaya çıkarak görülen tam bir kapalı koridor biçimindeki mimari yapı öğeleri olarak bilinmektedir. Bu özellikleri sayesinde tonoz üst yapı bütününü taşımak adına hem sağlam ve kuvvetli hem de hafif aşağı yapılara sahip olunması açısından oldukça mühimdir. Tonoz kelimesinin sözlük manası ise; ''şekli aşağıdan içbükey olacak şekilde tuğla ve taş ile örülmüş olan, yarım silindir şeklinde bir tavan örtüsü, bir kemerin durmaksızın devam etmesi ile oluşmakta olan örtü'' olarak ifade edilmektedir.

Tonoz Çeşitleri Nelerdir?

Özellikle tarihi mimari yapılarda, tonoz biriminin örtmüş olduğu kapalı alanın, geometrik şekline, faaliyetine ve kesitini oluşturmakta olan eğrinin formuna göre, çok farklı ve alternatifli tonoz çeşitleri geliştirilmiştir ve bu tonoz çeşitlerinin tanımlamaları da bulunmaktadır. İşte bazı tonoz çeşitleri isimleri;