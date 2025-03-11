Tophane Saat Kulesi Nerede? Yol Tarifi ile Bursa Tophane Saat Kulesi’ne Nasıl Gidilir?

Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tophane, Osmanlı döneminden kalma birçok esere ev sahipliği yapmaktadır. Şehir manzarasına hâkim bir konumda bulunan bu yerleşimde bir saat kulesi bulunmaktadır. Hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemine tanıklık eden ve şehrin simgelerinden biri olan Tophane Saat Kulesi nerede ve yol tarifi ile Bursa Tophane Saat Kulesi'ne nasıl gidilir sorularının yanıtları ise bu tarihi yapıyı görmek isteyenler için önemlidir.

Tophane Saat Kulesi Nerede?

Tophane Saat Kulesi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Tophane Parkı içerisinde yer almaktadır. Kule Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerine yakın bir konumda bulunur. Şehrin yüksek noktalarından birinde konumlandığı için buradan Bursa'nın eşsiz manzarasını izlemek mümkündür. Aynı zamanda Tophane Saat Kulesi gece ışıklandırmalarıyla da büyüleyici bir görünüme sahiptir.

Bursa Tophane Saat Kulesi'ne Nasıl Gidilir?

Tophane Saat Kulesi'ne ulaşım zor değildir. Bursa'nın şehir merkezinden ya da diğer ilçelerinden toplu taşıma ve özel araçlarla bölgeye gitmek mümkündür. Kent meydanından hareket eden belediye otobüsleri ve dolmuşlarla Tophane'ye kısa sürede ulaşılabilir. Ayrıca BursaRay ile Şehreküstü İstasyonu'nda inildikten sonra kısa bir yürüyüşle kuleye varılabilir. Özel araçla gitmek isteyenler için Tophane'de otopark alanları da mevcuttur.

Tophane Saat Kulesi'nin Hikayesi ve Özellikleri

Tophane Saat Kulesi'nin ilk inşa tarihi net olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı döneminde yapılan saat kuleleriyle benzer özellikler taşıdığı düşünülmektedir. Ancak günümüzdeki yapı Sultan II. Abdülhamid döneminde, 1905 yılında inşa edilmiştir. Kulenin yapım amacı hem yangın gözetleme noktası olarak kullanılması hem de şehir halkına saati göstermesidir.

27 metre yüksekliğe ve altı adet kata sahip olan Tophane Saat Kulesi dikdörtgen prizma formundadır. Her katında küçük pencereler bulunurken en üst kısmında dört tarafa bakan büyük bir saat yer almaktadır. Kule Cumhuriyet döneminde restore edilerek günümüzdeki haline getirilmiştir. Günümüzde turistlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri olan Tophane Saat Kulesi Bursa'nın kültürel mirasını yansıtan en önemli yapılar arasında yer alır.