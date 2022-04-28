Toplam Fark Formülleri Ve Soruları: Trigonometri Toplam Fark Formülleri Nelerdir?

Toplam fark formülleri; trigonometri ile alakalı olarak en çok kullanılan formüllerin başında geliyor. Çok sayıda soruda, bu formülleri bilmeniz halinde işlemleri çok kısa süre içinde yapmanız söz konusu olmaktadır. Mantığını öğrenmek, sürecin hızlanması anlamında sizlere yardımcı olur. Trigonometrinin en önemli konularından biri olarak ifade edilen Toplam fark formülleri bazı kolay ezberleme teknikleri üzerinden daha rahat algılanır.

Toplam Fark Formülleri

sin ( x + y ) = sin x * cos y + cos x * sin y

sin ( x - y) = sin x * cos y - cos x * sin y

cos( x + y ) = cos x * cos y - sin x * sin y

cos( x - y ) = cos x * cos y + sin x * sin y

tan ( x + y )= ( tan x + tan y) / (1- tan x * tan y )

tan ( x - y )= ( tan x - tan y ) / ( 1 + tan x * tan y

Formüller bu şekilde ifade edilebilir. Fark formüllerinin mantığının anlaşılması sonrasında soruların daha basit çözümü söz konusu olur.

Toplam Fark Formülleri Kolay Ezberleme

Toplam fark formülleri kolay ezberlemek, konuyu daha net anlamak için önemlidir. Çok fazla terim olduğu için en başta kafa karıştırıcı olarak düşünülebilir. Fakat konun anlatımlarını doğru takip etmeniz, düzenli olarak tekrar yapmanız halinde bu konuyu bir daha unutmazsanız.

Toplam fark formülleri özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için son derece önemli konu başlıklarından biridir. Üniversiteye giriş sınavında bu konu ile alakalı çok fazla soru çıkması, konunun ne denli önemli olduğunu gösterir.