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Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:12 Son Güncelleme: 5.12.2022 10:12

Toplama Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Toplama Kelimesinin Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Toplama kelimesi daha çok matematikte kullanılan bir terimdir. Bu nedenle özellikle öğrenciler tarafından sıkça kullanılan bir kelimedir. Bunun yanında toplamanın başka anlamları da bulunmaktadır. Toplama kelimesinin zıt anlamlısı da bulunmaktadır. Toplama kelimesinin anlamı doğrultusunda oluşan bu zıt anlam merak edilmektedir. Toplama kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Toplama kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar…

Toplama Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Toplama Kelimesinin Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Toplama sözcüğü Türkçede iki görevde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi ad görevindeki kullanımıdır. Bunun yanında toplama sözcüğünün sıfat görevinde de kullanımı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kullanım halk ağzından olarak geçmektedir. Toplama aslında kelime olarak bir eylemi de ifade etmektedir.

TOPLAMA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçede bir kelimeyi çözümlemeden önce o kelimenin anlamını iyi bilmek gereklidir. Bu bağlamda toplama kelimesinin üç tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar aşağıdaki gibidir:

  • Toplamak eylemi.
  • Gerekli parçaları toplanıp birleştirilerek yapılmış.(halk ağzından)
  • Sayıları ya da nicelikleri birbirine ekleyerek toplamını bulma işlemi.(matematik terimi)

Toplama kelimesinin anlamlarını daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • Küçük bir çocuğun ilk öğreneceği işlem toplama işlemidir.
  • Bütün dertlerimi topladım ve altında ezildim.

TOPLAMA KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Toplama kelimesine iki farklı açıdan bakabiliriz. İlk olarak toplama kelimesi bir matematiksel işlemi belirtmektedir. Bu bağlamda toplama kelimesinin zıt anlamlısı ''çıkarma'' kelimesidir. Toplamak eylemi olarak kullanılan toplama kelimesinin zıt anlamlısı ise bulunmamaktadır.

TOPLAMA KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Toplama kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş olmasa da bazı kelimelerle benzerlik göstermektedir. Toplama kelimesine benzer kelimeler şöyledir:

  • Yığma
  • Toplanma
  • Yığın
  • Havza
  • Derleme
  • Koleksiyon
  • Tahsilat
  • Yoğunlaşma
  • Toplamak
  • Seçmek
  • Toparlama

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Toplama Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Toplama Kelimesinin Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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