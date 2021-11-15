Türkçede kullanılan pek çok kelimenin anlamı ve doğru kullanımı tam olarak bilinmemektedir. Zengin bir kelime haznesi olan Türkçede anlamı merak edilen ve araştırılan kelimelerden biri de toplum kelimesidir. En bilinen tanımı topluluk olan toplum kelimesinin eş anlamlı karşılıkları da cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Peki, Toplum eş anlamlısı nedir? Toplum kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kullanılabilir. İşte merak edilen tüm detaylar.

Toplum kelimesinin anlamı

Türk dili tarih boyunca diğer toplumlar ile girdiği iletişim ve etkileşimden dolayı kelime haznesini zenginleştirmiştir. Günlük hayatın bir parçası olan ve cümleleri meydana getiren bu kelimelerden biri olan toplum kelimesinin anlamı da Türk Dil Kurumu'nda tanımlanmıştır. Bu tanımlardan biri aynı toprak, kara üzerinde bir arada yaşayan, ortak temek çıkarları sağlamak için çalışan insanlardır. TDK'nin toplum hakkında yaptığı bir diğer anlam ise cemiyet ve topluluktur. Bu anlamda bir arada yaşayan insanları tanımlar. Toplum aynı zamanda sıfatlar tarafından da nitelenebilir. Burada ilkel toplum örneğini verebiliriz.

Toplum kelimesinin eş anlamlısı

Aynı toprak, kara üzerinde bir arada yaşayan, ortak temek çıkarları sağlamak için çalışan insanlar, cemiyet ve topluluk olarak Türk Dil Kurumu'nda tanımlanan toplum kelimesinin yazılışları farklı olsa da cümle içinde aynı anlamı sağlayan eş anlamlı karşılıkları bulunur. Toplum kelimesinin anlamlarından olan cemiyet ve topluluk aynı zamanda bu kelimenin eş anlamlılarıdır. Bunun yanı sıra dernek de toplum ile aynı anlamda kullanılabilir. Kişiler cümlelerini zenginleştirmek ve kelime haznelerini geliştirmek için toplum kelimesi yerine dernek, cemiyet ve topluluk kelimesini rahatlıkla kullanabilir.

Toplum kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bu toplumun değişmez değerleri vardır.

Toplum kuralları içerisinde büyüklere saygısızlık göstermek ayıplanır.

Toplum polis rolünü oynayan insanlar kişilerin özgürlüğüne zarar verir.

Toplum kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım