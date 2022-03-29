Toplumcu Gerçekçi Şiir Özellikleri, Temsilcileri Ve Örnekleri: Toplumcu Gerçekçi Şairler Kimler?

Toplumcu gerçekçi şairlerin şiirleri genellikle isyankâr bir tutum sergiler, bir problem vardır ve bu sert fakat süslü dil de bu problemleri anlatmanın aracıdır. Toplumcu gerçekçi şairler, sanatın toplum için yapılması gerektiğini savunan ve buna göre hareket eden kimselerdir. Onlara göre, halk, yapılan sanatı anlayabilmelidir ve sanatın içeriği de toplumsal olmalıdır.

Toplum Gerçekçi Şiir Özellikleri

Toplumcu gerçekçi şiir, serbest nazım şeklindedir.

Genellikle sol ideoloji içerir.

O güne dek görülmeyen ve denenmeyen bir görselliği, karmaşık biçimde teknikler kullanarak yansıtır.

Sanat, toplum içindir.

Sanatçı da aynı şekilde toplumu yansıtır.

Materyalizm ve Marksizm üzerine temellendirenler vardır.

Rus bir şair olan Mayakovski, şiirdeki paralel ve simetrik akışlar ile kırılmaları yansıtmıştır, Türkiye'de bu akımın temsilcileri de Mayakovski'den belli başlı durumlarda etkilenmişlerdir.

Politik bir içerik taşıdığı için bu şiir, etki ve belirleme gücü olarak üstündür.

Genel tema halkçılık köy ve işçi sınıfıdır.

Toplumcu Gerçekçi Şairler

Nazım Hikmet (1902 – 1963)

Ahmet Oktay (1933 – 2016)

Necati Cumalı (1921 – 2001)

Ahmet Arif (1927 – 1991)

Hasan Hüseyin Korkmazgil (1927 – 1984)

Özdemir İnce (1 Eylül 1936 - )

Ceyhun Atıf Kansu (1919 – 1978)

Enver Gökçe (1920 – 1981)

Can Yücel (1926 – 1999)

Eray Canberk (14 Kasım 1940 - )

Gülten Akın (1933 – 2015)

Kemal Özer (1935 - )

Yaşar Miraç (9 Eylül 1953 - )

Ataol Behramoğlu (1966 - )

Toplumcu Gerçekçi Şiirin Özellikleri

Toplumcu gerçekçi şiir, adı üzerinde toplum üzerine düşünen ve yazan şairlerin dahil olduğu bir akımdır. Toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri, genellikle şiirlerini yazarken ideolojik bir tutum sergiler ve politik bir içerik oluştururlar. Gündelik hayatta gördükleri problemleri, geçmişte yaşananları ve günlük ya da genel siyaseti yorumlayan bu insanlar, okur yazar olarak şiirlerine ve sanatlarına düşündüklerini yansıtırlar.

Şiirin teknik özelliklerinde ise, şiirin serbest nazım özelliği taşıdığını söyleyebiliriz. Bazı toplum gerçekçi şiirlerde o güne kadar daha önce hiç görülmemiş ve denenmemiş bir görselliği, karmaşık biçim teknikleri görmek mümkündür. Şiirde simetrik akışlar, kırılmalar ve paralellikler mevcuttur.

Toplumun problemlerini anlatmasına rağmen toplumcu gerçekçi şiirlerde genelde bir umut ve ileride gelecek olan bir aydınlık vardır. İşçiler, emekçiler, köylüler ve halkın geri kalan kısmı, el ele mücadele vererek mevcut problemlerin üstesinden geleceklerdir.