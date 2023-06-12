Toprak Canlı Mıdır? Toprak Canlı Mı, Cansız Mı?

Toprak denince aklımıza gelebilecek unsurların haddi hesabı yoktur. Çünkü bakıldığı zaman yaşam alanımızdaki birçok şeyin toprakta yetiştiğini ve hammaddesinin toprak olduğunu görürüz. Bizler için önemini buradan anlayarak toprak canlı mıdır gibi düşünebiliriz. Bu soru farklı bir soru olacaktır ama toprak canlı mı cansız mı ikileminden de bir sonuç elde etmek gerekecektir. Bu noktada yapılacak şey çok basittir. O da toprak canlı bir varlık mıdır araştırmasına girmektir.

Toprak Canlı Mıdır?

Toprak insanlar için her şey demektir. Yediğimiz çoğu şey toprakta yetişir. İnsanlığın en temel ihtiyaçlarında besin ihtiyacı vardır. Dolayısıyla toprak bu besin ihtiyacını karşılayan en temel unsurdur. Sadece insanlar için değil diğer tüm canlılar için de toprak çok değerlidir. Kimi canlıya yuva olur kimi canlıya da besin kaynağı olur. Aynı zamanda toprağın insana iyi geldiği de bir gerçektir. Çıplak ayakla toprağa bastığımızda kötü enerjinin gitti ve insana iyi geldiği hep söylenmiştir. Toprak hakkındaki tüm bu bahsedilenler onun canlı mı cansız mı olduğunu aklımıza getirebilir. Bu sebeple bu soruların cevabı aranacaktır.

Toprak Canlı Mıdır?

Toprak yaşam için çok özel bir argümandır. Bu argümandan tüm canlılar yararlanır. Yararlandığı konular değişse de her canlı için toprak çok önemlidir. Toprağın çok güzel özellikleri vardır. Aslında bu nedenle toprak hakkında soru sormaya başlarız. Bu sorulardan biri de toprağın canlı mı olduğudur. Bir unsurun canlı olabilmesi için birtakım özelliklere sahip olması gerek. Fakat toprakta var olan özellikler canlı olduğunu kanıtlayan özellikler değildir. Dolayısıyla toprak canlı değildir.

Toprak Cansız Mıdır?

Bir şeyin canlı olabilmesi için en küçük örnek olarak acıkması gerekir. Artı olarak bir şeyin canlı olması için ölmesi ya da susaması gerekir. Bu nitelikler çoğaltılabilir. Fakat ne kadar çoğaltılsa da toprağa uygun bir özellik olmayacaktır. Çünkü toprak bu özellikler dışında var olan bir yapıdır. Bu nedenle toprağın cansız bir unsur olduğunu vurgulamamız gerekir.