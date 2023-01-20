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Giriş Tarihi: 20.1.2023 14:37 Son Güncelleme: 20.1.2023 14:37

Topyekün Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Topyekûn Nedir, Ne Anlama Gelir?

Türkçe; pek çok anlam ve ifadeden oluşan, zengin kelime hazinesine sahip bir dil olarak bilinir. Günlük konuşma dilinde yer alan birçok kelimenin anlamı da bu nedenle merak konusu oluyor. Bu yazımızda sizin için bu kelimelerden biri olan topyekün ne demek sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de topyekün nedir ve topyekün cümle içinde kullanımı nasıl olur diye merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Topyekün Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Topyekûn Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerin birçoğunun gerek anlamı bilinmeyebiliyor. Hemen hemen herkesin kullandığı kelimeler olmasına rağmen, bazı kelimelerin anlamı merak konusu olarak gündeme geliyor. Ortamlarda çok duyulan kelimelerden biri olan topyekün ne demek sorusunun cevabını sizin için hızlıca verelim. Yazımızın devamında topyekün nedir ve topyekün cümle içinde kullanımı nasıl olur gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Topyekün Ne Demek?

Topyekün kelimesinin kökeni Türkçe olarak bilinir. Yekûn kelimesi ise Arapça dilinden gelmektedir. Bu kelimenin TDK sözlüğündeki anlamı ise şu şekildedir:

Zarf; eksiksiz, toplam, toplu olarak

Topyekün Kelimesi Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

Topyekün kelimesi, bazı cümlelerde "herkes" ve "hepsi" zamirlerinin de yerine kullanılır. Bunun için aşağıdaki örneği verebiliriz:

  • Topyekûn (hepsi) taarruza geçtiler.

Topyekün kelimesinin farklı kullanımları için de aşağıdaki örnekleri sıralayabiliriz:

  • Topyekun kardeşine iftira atmaya başladılar.
  • Batı diplomasisi topyekün nice acı dersler gördü, nice çetin imtihanlardan geçti. / Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  • Öğrenciler topyekün olarak bu işin üstesinden geldiler.

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Topyekün Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Topyekûn Nedir, Ne Anlama Gelir?
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