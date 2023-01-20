Topyekün Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Topyekûn Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerin birçoğunun gerek anlamı bilinmeyebiliyor. Hemen hemen herkesin kullandığı kelimeler olmasına rağmen, bazı kelimelerin anlamı merak konusu olarak gündeme geliyor. Ortamlarda çok duyulan kelimelerden biri olan topyekün ne demek sorusunun cevabını sizin için hızlıca verelim. Yazımızın devamında topyekün nedir ve topyekün cümle içinde kullanımı nasıl olur gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Topyekün Ne Demek?

Topyekün kelimesinin kökeni Türkçe olarak bilinir. Yekûn kelimesi ise Arapça dilinden gelmektedir. Bu kelimenin TDK sözlüğündeki anlamı ise şu şekildedir:

Zarf; eksiksiz, toplam, toplu olarak

Topyekün Kelimesi Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

Topyekün kelimesi, bazı cümlelerde "herkes" ve "hepsi" zamirlerinin de yerine kullanılır. Bunun için aşağıdaki örneği verebiliriz:

Topyekûn (hepsi) taarruza geçtiler.

Topyekün kelimesinin farklı kullanımları için de aşağıdaki örnekleri sıralayabiliriz: