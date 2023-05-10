Toronto Nerede? Toronto Hangi Ülkede ve Nereye Bağlı?

Toronto nerede konusunu araştırırken karşınıza Amerika Kıtası çıkacaktır. Kanada Toronto nereye yakın sorusuna da bu kapsamda cevap bulabilirsiniz. Toronto nereye bağlı diye de düşünebilirsiniz. Türkiyeden Torontoya nasıl gidilir araştırması ise seyahat planı için sizlere fikir verecektir. Bu şehre vizesiz gidilip gidilmeyeceği de merak edilenler arasındadır. Toronto'ya pasaportsuz gidilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Toronto Nerede?

Toronto, Kanada toprakları içinde, doğal olarak Kuzey Amerika'da bulunan bir şehirdir. Söz konusu şehir aynı zamanda ülkenin de en büyük ikinci şehirdir. Toronto şehri Ontario Eyaletinin de merkezi konumundadır.

Toronto şehri 2,5 milyon nüfusa sahiptir. Şehirde konuşulan resmi dil Fransızca ve İngilizcedir. Ancak çok kültürlü bir yapıya sahip olan şehirde çok sayıda dil de konuşulmaktadır. Şehirde kullanılan resmi para birimi ise Kanada dolarıdır. 200den fazla etnik grubun bulunduğu şehirde resmi olarak kabul edilmiş bir din de yoktur.

Türkiyeden Torontoya Nasıl Gidilir?

Toronto, Kanada'nın soğuk iklimine rağmen ılıman bir iklime sahiptir. Ülkenin ortalama kar yağışına göre Toronto'ya daha az kar yağmaktadır. Şehirde bulunduğunuz esnada Türk mutfağından izler taşıyan lezzetleri de deneyebilirsiniz. Pasifik somonu, şehrin en meşhur yemeğidir.

Toronto'ya gitmek istiyorsanız İstanbul üzerinden direkt uçuşlarla bu şehre ulaşabilirsiniz. Söz konusu şehre gitmek için Kanada'dan vize almanız gerekir. Doğal olarak pasaportsuz da ülkeye gitmeniz mümkün değildir.