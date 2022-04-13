Toronto’da Saat Kaç? Türkiye Kanada Saat Farkı İle Toronto’da Şu An Saat Kaç?

Kanada, on eyaletten ve üç bölgeden oluşan, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesidir. Kuzey Amerika'da yer alan bu ülke 38 milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin başkenti Ottava'dır. Toronto ise, Kanada'nın en büyük şehri olmasının yanında aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Toronto, gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir. Bu gelişmiş ülkenin saat dilimi merak edilen konular arasındadır. Yüzölçümü büyük olan bu ülkenin ortak saati Toronto'daki saat dilimi esas alınmıştır. Saat dilimleri, başlangıç noktasına bağlı olarak oluşturulur. Kanada'nın saat diliminin ardından Türkiye ile arasındaki saat farkı da merak edilen bir konudur. Farklı saat dilimlerine sahip bu ülkelerin arasındaki saat farkı merak edilmiştir.

Toronto'da Saat Kaç?

Kanada'nın en büyük şehri olarak bilinen Toronto, aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Şehrin %54'ünü göçmenler oluşturmaktadır. Ulaşım ağına sahip bu şehrin saat dilimi merak edilmiştir.

Bir ülkenin saat dilimi, başlangıç noktası olan Greenwich esas alınarak oluşturulur. Toronto'nun saat dilimi, yaz ve kış uygulamaları olarak iki şekilde karşımıza çıkar. UTC-4 ve kış uygulaması olan UTC-5 olmak üzere iki farklı zaman dilimi vardır. Ülkenin kış uygulaması 6 Kasım'da başlar.

Toronto Türkiye Saat Farkı

Toronto, Kanada'nın en büyük ticaret merkezi olan bir kenttir. 6 milyon nüfusa sahip bu şehir ülkenin ortak saat diliminde esas bölge olarak yer almıştır. Kuzey Amerika Doğu yaz saati olan UTC-4 ve kış saati olan UTC-5 iki farklı saat dilimi olarak karşımıza çıkar.

Türkiye ise UTC+3 saat dilimine sahiptir. Her iki ülke arasındaki saat dilimi farkı, saat farkını da büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durumda her ülke arası saat farkı 7 olacaktır. Türkiye, Kanada'dan 7 saat ileridedir.

Toronto Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Toronto'da yaz ve kış uygulamalarına göre iki farklı saat dilimi vardır. Kuzey Amerika doğu yaz saati olan UTC-4 ile kış saati olan UTC-5, iki farklı saat dilimidir. Türkiye'de ise sabit saat dilimi UTC+3'dir. Toronto ile Türkiye arasındaki saat farkı ise 7'dir.

Türkiye bu durumda Kanada konumundan 7 saat ileridedir. Toronto'da saat 17:08 iken, aynı anda Türkiye'de saat 00:08'dir.