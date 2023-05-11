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Giriş Tarihi: 11.5.2023 09:06 Son Güncelleme: 11.5.2023 09:06

Toroslar Nerede? Toroslar Hangi İlde Başlar ve Biter?

“Toroslar nerede?” sorusunun doğru yanıtlarla buluşturulması için bu dağ zincirinin her bir bölümü incelenmelidir. Bu sayede “Toroslar nereye bağlı, hangi ilde?” diyenlere alternatif yanıtların sunulması mümkün olur. Ayrıca bu dağ zincirinin arasında kaldığı yerlere bakılarak “Toroslar nerede başlar ve biter?” diyenlerin merakı giderilebilir. Ardından başlangıç ve bitiş noktaları belirtilen bu doğal yapıya yönelik olan “Toroslar hangi illeri kapsar?” araştırması da sonuçlarına ulaştırılacaktır.

Toroslar Nerede? Toroslar Hangi İlde Başlar ve Biter?

"Toroslar nerede?" sorusuna yanıt olan bilgiler açıklanırken, ilk olarak bu doğal yapının özellikleri açıklanmalıdır. Daha sonra "Toroslar nereye bağlı, hangi ilde?" gibi soruları yanıtlar nitelikte olan ayrıntılı bilgilere değinilebilir. Böylelikle "Toroslar nerede başlar ve biter?" sorusu, bu dağ zincirinin iki uç noktasına göre yanıtlanabilir. Ayrıca bu dağ zincirinin sınırlarından söz edildiği zaman "Toroslar hangi illeri kapsar?" sorusuna da 3 ayrı kategoriye göre cevap verilmiş olacaktır.

Toroslar Nerede?

Kısaca Toroslar olarak adlandırılan Toros Dağları'nın nerede konumlandığı merak konusudur. Ancak bu dağ zincirinin nerede yer aldığının belirtilmesi için tek bir ilden söz edilmesi yeterli değildir. Dolayısıyla ilk olarak Toros Dağları'nın Türkiye'de Akdeniz kıyılarına paralel bir şekilde konumlandığı söylenebilir. Bununla birlikte "Toroslar nerede başlar ve biter?" diyenler için bu dağ zincirinin hangi rotalar arasında kaldığı açıklanabilir. Bir ucu Teke Yarımadası'nda konumlanan Toroslar, Suriye ve Irak sınırına kadar uzandığı görülen bir dağ zinciridir. Ayrıca Toros Dağları'nın Batı, Orta, Güneydoğu Toroslar gibi üç ayrı bölümü incelendiği zaman bu dağ zincirinin hangi illeri kapsadığı da anlaşılabilir.

Toroslar Hangi İlleri Kapsar?

Pek çok kişi tarafından yanıt aranan "Toroslar nereye bağlı, hangi ilde?" gibi sorular, Toros Dağları kapsamında net bir şekilde yanıtlanamaz. Çünkü Toros Dağları pek çok ili kapsadığı gibi sınırları Suriye ve Irak'a kadar uzanan doğal yapılardandır. Ancak "Toroslar hangi illeri kapsar?" diyenlere detaylı yanıtlar sunmak için bu dağ zincirinin 3 ayrı bölümü ele alınabilir. Bu bağlamda Batı, Orta, Güneydoğu Toroslar hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Batı Toroslar: Antalya Toros Dağları olarak da anılan bu bölümün bir ucu, Teke Yarımadası'nın bulunduğu noktadan başlar. Yine Antalya Körfezi'nin etrafında bir yay çizer gibi dolandığı bilinen Batı Toroslar, doğu cephesindeki Göksu Nehri ile Taşeli Platosu'na kadar uzanır.
  • Orta Toroslar: Genel olarak Antalya ile Mersin sınırında başladığı bilinen bu bölüm, kuzeydoğu yönüne doğru Binboğa Dağları'na uzanır.
  • Güneydoğu Toroslar: Toros Dağları'nın bu bölümü, Kuzey Mezopotamya ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey sınırını oluşturmasıyla ön plana çıkar. Bununla birlikte Güneydoğu Toroslar; Dicle Nehri, Hakkari ve Şırnak-Şemdinli sınırına kadar uzanır.

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Toroslar Nerede? Toroslar Hangi İlde Başlar ve Biter?
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