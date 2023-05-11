Toroslar Nerede? Toroslar Hangi İlde Başlar ve Biter?

"Toroslar nerede?" sorusuna yanıt olan bilgiler açıklanırken, ilk olarak bu doğal yapının özellikleri açıklanmalıdır. Daha sonra "Toroslar nereye bağlı, hangi ilde?" gibi soruları yanıtlar nitelikte olan ayrıntılı bilgilere değinilebilir. Böylelikle "Toroslar nerede başlar ve biter?" sorusu, bu dağ zincirinin iki uç noktasına göre yanıtlanabilir. Ayrıca bu dağ zincirinin sınırlarından söz edildiği zaman "Toroslar hangi illeri kapsar?" sorusuna da 3 ayrı kategoriye göre cevap verilmiş olacaktır.

Toroslar Nerede?

Kısaca Toroslar olarak adlandırılan Toros Dağları'nın nerede konumlandığı merak konusudur. Ancak bu dağ zincirinin nerede yer aldığının belirtilmesi için tek bir ilden söz edilmesi yeterli değildir. Dolayısıyla ilk olarak Toros Dağları'nın Türkiye'de Akdeniz kıyılarına paralel bir şekilde konumlandığı söylenebilir. Bununla birlikte "Toroslar nerede başlar ve biter?" diyenler için bu dağ zincirinin hangi rotalar arasında kaldığı açıklanabilir. Bir ucu Teke Yarımadası'nda konumlanan Toroslar, Suriye ve Irak sınırına kadar uzandığı görülen bir dağ zinciridir. Ayrıca Toros Dağları'nın Batı, Orta, Güneydoğu Toroslar gibi üç ayrı bölümü incelendiği zaman bu dağ zincirinin hangi illeri kapsadığı da anlaşılabilir.

Toroslar Hangi İlleri Kapsar?

Pek çok kişi tarafından yanıt aranan "Toroslar nereye bağlı, hangi ilde?" gibi sorular, Toros Dağları kapsamında net bir şekilde yanıtlanamaz. Çünkü Toros Dağları pek çok ili kapsadığı gibi sınırları Suriye ve Irak'a kadar uzanan doğal yapılardandır. Ancak "Toroslar hangi illeri kapsar?" diyenlere detaylı yanıtlar sunmak için bu dağ zincirinin 3 ayrı bölümü ele alınabilir. Bu bağlamda Batı, Orta, Güneydoğu Toroslar hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir;