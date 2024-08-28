Tortum Şelalesi Nerede, Hangi İlçede? Erzurum Tortum Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tortum Şelalesi ve çevresi, doğal bir koruma alanı olarak belirlenmiş olup, bu nedenle ziyaretçilerin doğaya saygılı olması büyük önem taşımaktadır. Yaz ayları, şelaleyi ziyaret etmek için en uygun dönemdir. Ancak ilkbahar ve sonbahar aylarında da ziyaret edebilirsiniz. Bölgeyi ziyaret ederken doğaya zarar vermemeye dikkat etmeli, çöplerinizi çöp kutularına atmalısınız. Ayrıca yola çıkmadan önce Erzurum Tortum Şelalesi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi konulara vakıf olmanız gerekir.

Tortum Şelalesi Nerede, Hangi İlçede?

Tortum Şelalesi, Türkiye'nin en etkileyici doğal güzelliklerinden biridir ve özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biridir. Erzurum ilinin Uzundere ilçesinde yer alan bu şelale, hem doğal güzelliği hem de tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyülemektedir.

Erzurum Tortum Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tortum Şelalesi, Erzurum'un Tortum ilçesi sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük şelalelerinden biri olan doğal bir güzelliktir. Erzurum merkezden Tortum Şelalesi'ne nasıl gidileceğine dair ayrıntılı yol tarifi aşağıda verilmiştir:

Erzurum Merkezden Tortum Şelalesi'ne Araç ile

Erzurum Şehir Merkezinden Çıkış: Erzurum şehir merkezinden doğrudan Tortum ilçesine gitmek için D950 karayolunu kullanabilirsiniz. Erzurum'dan kuzeye, Artvin yönüne doğru yola çıkmalısınız. D950 Karayolu Üzerinde Devam Edin: D950 karayolunda yaklaşık 70 kilometre boyunca kuzey yönünde ilerleyin. Bu yol sizi Tortum ilçesine götürecektir.

Tortum ilçesine ulaştıktan sonra, Tortum Şelalesi tabelalarını takip ederek yolunuza devam edin. Tortum Şelalesi'ne Varış: Tortum ilçesinden Tortum Şelalesi yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Tortum Gölü'nü geçtikten sonra, şelaleye ulaşacaksınız.

Toplam yolculuk süresi yaklaşık 1.5 saat sürer ve mesafe yaklaşık 90 kilometredir.

Erzurum Merkezden Tortum Şelalesi'ne Toplu Taşıma ile