Toskana Nerede? Toskana Hangi Ülkededir, Nereye Bağlı?

Toskana nerede sorusuna cevap bulmak adına Avrupa siyasi haritasını incelemeyi de düşünebilirsiniz. Söz konusu şehrin tarihi dokusu ve gezilecek alanlarının fazla olmasından dolayı tercih edilen bir coğrafya olduğunu söyleyebiliriz. Toskana Vadisi hangi ülkede şeklinde inceleme yaparak da bu kentin nerede olduğunu görebilirsiniz. Toskana nereye bağlı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Toskana Nerede?

Toskana, İtalya'nın 20 özerk bölgesinden birinin adıdır. Söz konusu özerk bölge içinde Floransa gibi İtalya'nın önemli şehirleri de yer alır. Toskana'nın güneyinde Roma şehri, kuzeyde ise Bolonya yer alır. Toskana'da bulunan önemli şehirler Siena, Pisa, Floransa, Lucca, Val d'Orcia ve Chianti'dir.

İtalya'nın başkenti Roma'dan Toskana bölgesine gitmek yaklaşık 3 saat sürer. Ülkenin hemen her noktasına kurulu raylı sistem olduğundan, özerk bölgeler arasında trenle ulaşım mümkündür.

Toskana Vadisi Hangi Ülkede?

Toskana, coğrafi yapı itibariyle vadi içerinde konuşlanmıştır. Bu vadinin adı da Toskana Vadisi olarak isimlendirilir. Özerk bölgeyi tamamen gezmek için en az 1 haftanızı ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Söz konusu coğrafyada çok sayıda müze, tarihi yapı ve doğal alan mevcuttur. Bu bölgeyi ziyaret ettiğinizde unutulmaz anılarla geri döneceğinize emin olabilirsiniz.

Toskana bölgesinde yer alan her şehrin iklim özellikleri ve coğrafi yapısı farklıdır. Bu nedenle özerk bölgeye giderken doğru zamanı tayin etmeniz çok önemlidir. Toskana'ya gelmek için en uygun dönemin yaz sezonu olduğunu söyleyebiliriz.