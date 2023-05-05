Tosya Nerede? Tosya Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

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Tosya Nereye Bağlı?

Tosya, Kastamonu iline bağlı olan büyük bir ilçedir. Söz konusu ilçe, Samsun İstanbul karayolu üzerinde yer alır. Bu nedenle yol üzerinde seyahat eden herkes bu ilçeden geçmek zorundadır. Tosya ile Kastamonu arası yaklaşık 67 km'dir. İl ve ilçe merkezi arasındaki yol, Ilgaz dağından geçtiğinden son derece virajlıdır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar yavaş ve dikkatli şekilde seyahat edilmelidir.

Tosya'ya Nasıl Gidilir?

Tosya'ya gitmek için Samsun tarafından ya da İstanbul tarafından gelen E80 otoyolunu kullanabilirsiniz. Bu istikamet direkt olarak Tosya ilçe merkezinin yanından geçmektedir. Ekstra bir yola girmeden ilçe merkezine ulaşabilirsiniz.

Tosya'ya gelmek için kullanacağınız yol güzergâhlarından biri de Kastamonu üzerinden gelen yoldur. Kastamonu il merkezinden Ilgaz Dağı'na tırmanarak dağın diğer yüzüne geçip Tosya şehir merkezine ulaşabilirsiniz.

Tosya ilçe merkezi, pirinç üretimi ile de meşhur olan bir yerleşim yeridir. İlçede çok sayıda pirinç tarlası görebilirsiniz. Bunun yanında yol kenarlarında cazip fiyata pirinç satıldığını da göreceksiniz.