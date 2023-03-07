Total Station Nedir? Total Station Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

İngilizceden dilimize yer etmiş terimlerden biri Total Station'dır. Total Station nedir, sorusuna arazi ölçümü yapanların kullandığı cihazdır yanıtını verebiliriz. Total Station ne işe yarar, dediğimizde arazi ölçümlerinde kullanıldığını görürüz. Ne için kullanılır, sorusuna arazinin uzunluk, yükseklik ve açısını ölçmede kullanıldığı yanıtını veririz. Takeometre ile ölçüm nasıl yapılır, sorusuna bir nokta üzerinde merkezlenerek kullanılır yanıtını veririz. Teodolit ile farkı ne, yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Total Station Nedir?

Total station cihazı uzunluk, açı ve yüksekliğin ölçülmesini sağlayan elektronik bir sistem olarak tanımlanabilir. Ölçüm esnasında total station cihazdan gönderilen lazer ya da infrared ışınları algılar. Bu sayede ışınlar yolu ile açı ve yükseklik gibi ölçümlerin kolay bir şekilde yapılmasına imkân tanır. Total station cihazından gelen ışınlar reflektörden yansıtılmaktadır. Ardından cihazın içindeki bilgisayar ışığın gidip gelme hızı ile ilgili ölçümün yapılmasını sağlar.

Mesafe okuyabilme noktasında avantajlı olan total station ile hesaplanan sonuçlar anında cihaz ekranına yansır. Total station cihazların sunduğu tüm ölçümler hafızaya kaydedilebilir. Lazerli mesafe okuyan total station cihazları inşaat sektörü için yardımcı ürünlerin başında gelir. İnşaat uygulamalarını kolaylaştırması ile bilinen bu cihaz tek kişilik kullanım olanağı sağlar. Ulaşılması zor olan hedefleri lazer desteği ile ölçüm yapar.

Total Station Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Uzunluk, açı ve yükseklik ölçmeye yarayan elektronik ölçüm cihazıdır. Cihazdan gönderilen lazer ya da infrared ışın, reflektörden yansıtılır, aletin içindeki bilgisayar ışığın gidip gelme hızından yararlanarak mesafe hesaplar. Reflektörün yüksekliği ve aletin kurulu olduğu sehpanın yüksekliği dikkate alınarak, genelde x,y,z değeri bilinen bir noktadan gözlem yapıldığı için gözlenen noktanın xyz' sine ulaşılabilir. Yatay ve düşey açı ölçümlerini sürekli ve otomatik olarak yapabilen, mm hassasiyetinde mesafe okuyabilen, hesaplanmış sonuçları anında ekranda gösterebilen ve hafızaya kayıt edebilen cihazlardır.

Günlük kullanımda geniş yer kaplayan total station ile pek çok alanda ölçüm işlemleri gerçekleştirilebilir. Pratik bir kullanıma sahip olan total station ile etkin ve doğru ölçüm sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Total station ölçüm cihazları özellikle belli alanlarda daha geniş bir yer kaplar. İnşaat ve madencilik gibi alanlar bunların başında gelir. Bu tarz alanlarda zorlu ölçüm koşulları oluşabilir. Total station sayesinde zorlu ölçüm alanlarına daha az zaman ve enerji ayırarak ölçüm yapabilirsiniz. Total station ürünleri ile ölçüm yapmak için cihazı koyacağınız ilgili alanı belirlemeniz gerekir. Daha sonra ahşap bir sehpa kurarak ölçüme geçebilirsiniz. Ardından total station cihazını bağlama vidası ile mevcut cihaza bağlayarak işleme devam edebilirsiniz. Total station ile ölçüm yapmadan önce alet yüksekliği, reflektör yüksekliği, bakılan nokta değerlerini girmeniz gerekir. Ardından menü üzerinden uygun programı seçerek total station cihazı ile ilgili ölçümü gerçekleştirebilirsiniz.