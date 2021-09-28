Toy Eş Anlamlısı Nedir? Toy Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan toy sözcüğüne konuşma dili içinde rastlamak hala mümkün. Peki bu kelimenin aslında ne manaya geldiğini kaç kişi biliyor? Daha da önemlisi toy kelimesi yerine hangi kelimelerin kullanılabileceğini kimler biliyor? İşte bu içerikle toy kelimesi yerine kullanabileceğiniz sözcüklerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

TOY EŞ ANLAMLISI

Toy kelimesi yerine kullanılabilecek farklı kelimeler mevcuttur. Türk Dil Kurumu'na göre toyun eş anlamlısı 4 tanedir. Toy kelimesinin eş anlamlısı acemi, deneyimsiz, çaylak, ham ve Nev-niyaz sözcükleridir. Toy kelimesi yerine bu sözcüklerin hepsi kullanılabilir. Bunlara ek olarak toy eş anlamlısı olarak halk arasında farklı kelimelerde kullanılabilmektedir. Bu kelimeler bilgisiz, dinç, genç, görgüsüz, tor ve utangaç sözcükleridir. Toy kelimesinin eş anlamlısı kullanılırken dikkat edilmesi gereken husus bu kelimenin hangi anlamda kullanıldığıdır.

TOY NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE TOY TANIMI

Toy kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe bir kelime olan "tod" kelimesinden türeyerek bugünlere gelmiştir. Bu kelimenin eski Türkçe hali olan "tod" sözcüğüne tarihte ilk olarak 1070 yılında Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınmış olan Divanü Lugati't-Türk aslı eserde rastlanılmıştır. Yapılan araştırmalar toy kelimesinin ise ilk olarak 1425 yılında Tuhfetu'z Zekiyye'nin fi'l-Lugati't-Türkiyye isimli eserinde kullanıldığını ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumu'na göre toy kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Toy kelimesinin ilk ve en çok kullanılan anlamı "gençliği nedeni ile beceriksiz veya görgüsüz (kimse)" şeklindedir. Toy kelimesinin diğer anlamlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür;