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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:25

Toy Eş Anlamlısı Nedir? Toy Kelimesinin Eş Anlamlısı

Toy Eş Anlamlısı Nedir? Toy Kelimesinin Eş Anlamlısı

Aslında Eski Türkçe bir kelime olan toy kelimesi eski bir sözcük olmasına rağmen halen günümüzde sıklıkla kullanılmakta. Buna rağmen özellikle yeni yetişen genç nesilde bu kelime pek bilinmiyor. Zira eski kelimeler her geçen gün kullanım alanını kaybediyor. Toy kelimesi içinde işte tam olarak bu durum geçerli. Toy kelimesi de her geçen gün dilimizden biraz daha uzaklaşmakta ve bu kelimenin eş anlamlılarının kullanım alanı artıyor. Peki toyun eş anlamlısı ne? Haberimizde “toy eş anlamlısı nedir?” sorusunun yanıtını ve bu kelimenin anlamını bulabilirsiniz.

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan toy sözcüğüne konuşma dili içinde rastlamak hala mümkün. Peki bu kelimenin aslında ne manaya geldiğini kaç kişi biliyor? Daha da önemlisi toy kelimesi yerine hangi kelimelerin kullanılabileceğini kimler biliyor? İşte bu içerikle toy kelimesi yerine kullanabileceğiniz sözcüklerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

TOY EŞ ANLAMLISI

Toy kelimesi yerine kullanılabilecek farklı kelimeler mevcuttur. Türk Dil Kurumu'na göre toyun eş anlamlısı 4 tanedir. Toy kelimesinin eş anlamlısı acemi, deneyimsiz, çaylak, ham ve Nev-niyaz sözcükleridir. Toy kelimesi yerine bu sözcüklerin hepsi kullanılabilir. Bunlara ek olarak toy eş anlamlısı olarak halk arasında farklı kelimelerde kullanılabilmektedir. Bu kelimeler bilgisiz, dinç, genç, görgüsüz, tor ve utangaç sözcükleridir. Toy kelimesinin eş anlamlısı kullanılırken dikkat edilmesi gereken husus bu kelimenin hangi anlamda kullanıldığıdır.

TOY NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE TOY TANIMI

Toy kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe bir kelime olan "tod" kelimesinden türeyerek bugünlere gelmiştir. Bu kelimenin eski Türkçe hali olan "tod" sözcüğüne tarihte ilk olarak 1070 yılında Kaşgarlı Mahmud tarafından kaleme alınmış olan Divanü Lugati't-Türk aslı eserde rastlanılmıştır. Yapılan araştırmalar toy kelimesinin ise ilk olarak 1425 yılında Tuhfetu'z Zekiyye'nin fi'l-Lugati't-Türkiyye isimli eserinde kullanıldığını ortaya koymuştur.

Türk Dil Kurumu'na göre toy kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Toy kelimesinin ilk ve en çok kullanılan anlamı "gençliği nedeni ile beceriksiz veya görgüsüz (kimse)" şeklindedir. Toy kelimesinin diğer anlamlarını ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Acemi, çaylak veya deneyimsiz,
  • Toygillerden kızıl tüylü bir kuş,
  • Ziyafet veya yemekli bir eğlence.

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Toy Eş Anlamlısı Nedir? Toy Kelimesinin Eş Anlamlısı
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