Toygun Ne Demek? Eski Türklerde Toygun Unvanı Nedir, Kime Denir, Günümüz Karşılığı Ne?

Toygun kelimesinin günümüz karşılığı ne? Günümüz Türkçesine her ne kadar Arapça, Farsça ve diğer diller nüfuz etmiş olsa bile hala eskiden kullanılan öz Türkçe kelimelere rastlamak mümkündür. Ayrıca eski Türkçe, günümüzde bulunan çoğu Orta Asya ülkesinin çağdaş dillerinin zeminini oluşturur. Peki ya eski Türklerde toygun kime denir? Eski Türkçe bir kelime olan Toygun'u anlatırken eski Türk toplulukları hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedik. İçerikte Toygun'un günümüz karşılığı ne? Sorusuna akıcı ve detaylı bir yanıt verilmiştir.

Toygun Ne Demek?

Toygun ne demek? Türkler, tarih boyunca diğer topluluklardan pek çok şey öğrenmiş olmanın yanında pek çok şeyi de öğretmişlerdir. Bazı makamlar diğer topluluklardan önce Türklerde çıkmış, bazı kelimeler Türkler sayesinde yaygınlaşıp dünya literatürüne katkı sunmuş, bazı adet ve töreler diğer milletlerin de adet ve töresi halini almıştır. Toygun kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Peki ya Toygun unvanı nedir?

Günümüz Orta Asya topluluklarının çoğunun çağdaş dillerinin zeminini eski Türkçe oluşturur. Bu nedenle etimologlar yani köken bilimciler de eski Türkçe hakkında akademik araştırmalar yapmaktadırlar. Toygun kelimesi tam da bu nedenle hem tarihçiler hem etimologlar hem de eski Türk edebiyatı çalışanlar tarafından daha önce ele alınmış, incelenmiş ve araştırılmış bir kelime ve makamdır. Peki ya toygun kime denir ve Toygun'un günümüz karşılığı ne?

Toygun Kime Denir?

Toygun nedir? sorusuna yanıt vermek için toygun kelimesinin hangi görevliler için kullanıldığını anlamak gerekir. Toygun, günümüzdeki millet vekiline benzer bir göreve sahip olan kişi ve kişilerdi. Toygun Eski Türk devletlerinde bulunan "Toy" meclisinde söz söyleme hakkına sahip bulunan kişilere denirdi. Yani toy meclisinde söz söyleme hakkına sahip olan ve buranın bir üyesi olan kişilerdi.

Toygun adı verilen kişiler halktan kopuk değillerdi. Halkın ve devletin ihtiyaçlarına yönelik olarak mecliste hareket ederlerdi. Gerek devletin siyasi gerekse askeri organizasyonlarını iyileştirmek ve geliştirmek için çaba sarf eder, devlet ekonomisini ayakta tutmak ve genişletmek için çalışmalar yaparlardı.

Toygun görevindeki kişiler, içinde bulundukları devlete de topluma da son derece sadık kişilerdi ve genellikle toplumun her kesimi tarafından sevgi ve saygı görürlerdi.