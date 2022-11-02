Trabzon Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Trabzon Nasıl Hecelenir?

Türkçede yer alan birçok kelime farklı türlere ayrılarak karşımıza çıkar. Bir kısmı da Batı kökenli olan kelimeler bir de kendi arasında birleşik isim oluşturduğunda doğru heceleme yapmam mümkün olmayabiliyor. Pek çok kaynakta karşınıza yanlış şekilleriyle çıkacak olan Trabzon kaç hece yakında inceleyelim. Bu incelemeye göre Trabzon nasıl hecelenir, Trabzon hecelerine nasıl ayrılır bir göz atalım.

Trabzon Hecelerine Nasıl Ayrılır?

Yazım olarak iki sessiz harfler başlayan Trabzon kelimesi iş heceleme yapmaya geldiğinde kafa karışıklığına sebep oluyor. Başta öğrenciler olmak üzere birçok kişinin heceleme yapmakta zorlandığı bu kelime özel isimlerdendir. Özel isim olmasını bir kenara bırakacak olursak heceleme yapılırken mutlaka Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

Genel olarak heceleme kurallarına hakim olabilmek için yan yana gelen harflerin sesli ya da sessiz olması varyantlarına bakmak gerekir. Belli kurallara göre ilerleyen bu varyantlara hakim olunduğu anda heceleme yapmak son derece kolay olacaktır. Tüm bu durumlara ışığında TDK yazım kurallarına göre Trabzon "trab-zon" şeklinde hecelenir.

Trabzon Kaç Hece, Nasıl Hecelenir?

Trabzon kaç heceden oluşuyor diye araştırma yaptığınızda karşınıza "t-rab-zon", "trab-zon" ya da "tra-bzon" şeklinde birçok ayrım çıkabilir. Böyle durumlarda heceleme konusunda net bilgi edinemiyorsanız mutlaka TDK sözlüğünden destek almalısınız. Kelimenin Türkçe olup olmamasına göre değişen bu kurallar neticesinde öncelikle kelimenin nereden geldiğine bakılmalıdır. Buna göre Pontus Rum Devletindeki kayıtlarda yer alan "Trapezus" dilimize Trabzon şeklinde dönüşmüştür.

Yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimelerde kullanılan yazım ve heceleme kurallarına göre böyle kelimeler Türkçe heceleme sistemine göre ele alınır. Bir bakıma nasıl okuyorsak o şekilde heceleyebiliriz. Örneğin bandrol kelimesi okunurken band-rol şeklinde ele alındığı için heceleme sistemi de aynıdır. Buna göre Trabzon kelimesi de Trab-zon şeklinde 2 heceye ayrılabilir.