Trabzon Hurmasının Diğer Adı Nedir? Bulmacada Trabzon Hurmasının Diğer İsmi Ne?

Trabzon hurması, hazımsızlık problemi yaşayanların da sıklıkla tükettiği bir besindir. Faydaları saymakla bitmeyen Trabzon hurması, birden fazla isimle karşımıza çıkar. Bu nedenle Trabzon hurmasının diğer adı nedir sorusu merak konusu olur ve bulmacada Trabzon hurmasının diğer ismi ne sorusu ile araştırılır.

Trabzon Hurmasının Diğer Adı Nedir?

Trabzon hurması birden fazla isim ile adlandırılır. 1930'lu yıllardan itibaren getirilen ve dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştiriciliği yapılan Trabzon hurmasının anavatanı Çin ve Japonya olarak bilinir. Bu nedenle Trabzon hurmasının bir diğer ismi Japon hurmasıdır. Trabzon hurmasının diğer isimleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Cennet hurması

Akdeniz hurması

Karaağaç hurması

Bulmacada Trabzon Hurmasının Diğer İsmi Ne?

Çeşitli alanlar hakkında sorulara ait cevapların kare ya da dikdörtgen biçiminde bir tabloda dikey ve yatay olarak yer alan boş karelerden her birine tek harf yazılması suretiyle oynanan oyuna bulmaca denir. Bulmaca Trabzon hurmasının diğer ismi ne sorusu ile karşılaşıldığında cevap genellikle 4 harfli olur. O da aşağıdaki gibidir: