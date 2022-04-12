Trabzon İlçeleri: Trabzon İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Trabzon, akarsular, göller, yaylalar, vadiler ve ormanlar gibi doğal güzelliklere sahip bir tabiat harikasıdır. Karadeniz'e kıyısı olması, denizcilik alanında faal olmasını sağlar. Jeopolitik konumu nedeniyle, lojistik ve ulaştırma açısından önemli bir merkezdir. Ekonomisini oluşturan temel ögelerden biri ise turizmdir. Tarihi ve fiziki anlamda, sahip olduğu güzelliklerinden dolayı dünyanın birçok yerinden turist çeker. Kültürel yapısı, doğası ve geçmişten günümüze uzanan tarihi yerleri ile görülmeye değerdir. Karadeniz ve Zigana Dağları ile çevrili bu güzel şehir, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Trabzon Kalesi, Ayasofya Müzesi, Trabzon Müzesi, Sera Gölü ve Uzungöl gibi eşsiz yerlere sahiptir. Sadece turizm cenneti değil, aynı zamanda bir sanayi şehridir. Gelişmesini sürdürmeye devam eden Trabzon, Karadeniz'in yükselen bir ilidir.
Trabzon'un toplam ilçe sayısı 18'dir ve bunlar alfabetik sıraya göre şu şekildedir:
Trabzon'un toplam nüfusu 816.684'tür, yüzölçümü ise 4685.00 km2'dir. Şehrin, nüfusu en yüksek ilçesi Ortahisar, en düşük ilçesi de Dernekpazarı'dır. Yüzölçümü en geniş ilçesi Maçka, en düşüğü ise Çarşıbaşı'dır.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Akçaabat
|
128.348
|
375,21
|
Araklı
|
48.382
|
470,686
|
Arsin
|
31.548
|
155,459
|
Beşikdüzü
|
23.594
|
82,966
|
Çarşıbaşı
|
15.395
|
69,369
|
Çaykara
|
13.550
|
563,248
|
Dernekpazarı
|
3.884
|
76,176
|
Düzköy
|
13.575
|
149,946
|
Hayrat
|
7.851
|
240,745
|
Köprübaşı
|
4.371
|
423,829
|
Maçka
|
24.869
|
852,901
|
Of
|
44.212
|
247,398
|
Ortahisar
|
334.228
|
232,814
|
Sürmene
|
26.161
|
204,018
|
Şalpazarı
|
10.519
|
216,395
|
Tonya
|
13.754
|
201,294
|
Vakfıkebir
|
27.081
|
151,888
|
Yomra
|
45.632
|
193,438
Trabzon, 2012 yılından itibaren büyükşehir belediyesidir. Nüfusunun yüksekliği ve konumunun merkezi olmasından dolayı Ortahisar merkez ilçesidir.