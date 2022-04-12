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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:17 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:17

Trabzon İlçeleri: Trabzon İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Trabzon İlçeleri: Trabzon İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Doğu Karadeniz’in en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon, dört mevsim boyunca bol yağış alması ile meşhurdur. Bundan dolayı, bitki çeşitliliği açısından çok zengindir. Eğimin yüksek olması nedeniyle, tarım alanları çok azdır. Fakat, iklimi çay ve fındık yetiştirmeye müsaittir. Bunların yanı sıra, mısır, lahana, ısırgan otu, kivi, cennet hurması gibi sebze ve meyveler yetiştirilir. Bölgenin temel geçim kaynağı tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıktır. Trabzon’da kışlar oldukça zor geçer ve yaz mevsiminde bile serin olabilir. Kış aylarında, kar yağışı ile birlikte hayat adeta durma noktasına gelir. Yükseklikten dolayı yaylalar, dağlar ve köyler uzun süre boyunca karla kaplıdır.

Trabzon, akarsular, göller, yaylalar, vadiler ve ormanlar gibi doğal güzelliklere sahip bir tabiat harikasıdır. Karadeniz'e kıyısı olması, denizcilik alanında faal olmasını sağlar. Jeopolitik konumu nedeniyle, lojistik ve ulaştırma açısından önemli bir merkezdir. Ekonomisini oluşturan temel ögelerden biri ise turizmdir. Tarihi ve fiziki anlamda, sahip olduğu güzelliklerinden dolayı dünyanın birçok yerinden turist çeker. Kültürel yapısı, doğası ve geçmişten günümüze uzanan tarihi yerleri ile görülmeye değerdir. Karadeniz ve Zigana Dağları ile çevrili bu güzel şehir, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Trabzon Kalesi, Ayasofya Müzesi, Trabzon Müzesi, Sera Gölü ve Uzungöl gibi eşsiz yerlere sahiptir. Sadece turizm cenneti değil, aynı zamanda bir sanayi şehridir. Gelişmesini sürdürmeye devam eden Trabzon, Karadeniz'in yükselen bir ilidir.

Trabzon İlçeleri Kaçtır?

Trabzon'un toplam ilçe sayısı 18'dir ve bunlar alfabetik sıraya göre şu şekildedir:

·Akçaabat

  • Araklı
  • Arsin
  • Beşikdüzü
  • Çarşıbaşı
  • Çaykara
  • Dernekpazarı
  • Düzköy
  • Hayrat
  • Köprübaşı
  • Maçka
  • Of
  • Ortahisar
  • Sürmene
  • Şalpazarı
  • Tonya
  • Vakfıkebir
  • Yomra

Trabzon'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Trabzon'un toplam nüfusu 816.684'tür, yüzölçümü ise 4685.00 km2'dir. Şehrin, nüfusu en yüksek ilçesi Ortahisar, en düşük ilçesi de Dernekpazarı'dır. Yüzölçümü en geniş ilçesi Maçka, en düşüğü ise Çarşıbaşı'dır.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Akçaabat

128.348

375,21

Araklı

48.382

470,686

Arsin

31.548

155,459

Beşikdüzü

23.594

82,966

Çarşıbaşı

15.395

69,369

Çaykara

13.550

563,248

Dernekpazarı

3.884

76,176

Düzköy

13.575

149,946

Hayrat

7.851

240,745

Köprübaşı

4.371

423,829

Maçka

24.869

852,901

Of

44.212

247,398

Ortahisar

334.228

232,814

Sürmene

26.161

204,018

Şalpazarı

10.519

216,395

Tonya

13.754

201,294

Vakfıkebir

27.081

151,888

Yomra

45.632

193,438

Trabzon Merkez İlçeleri Hangileridir?

Trabzon, 2012 yılından itibaren büyükşehir belediyesidir. Nüfusunun yüksekliği ve konumunun merkezi olmasından dolayı Ortahisar merkez ilçesidir.

Trabzon İlçeler Haritası

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Trabzon İlçeleri: Trabzon İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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