Trabzon İlçeleri: Trabzon İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Trabzon, akarsular, göller, yaylalar, vadiler ve ormanlar gibi doğal güzelliklere sahip bir tabiat harikasıdır. Karadeniz'e kıyısı olması, denizcilik alanında faal olmasını sağlar. Jeopolitik konumu nedeniyle, lojistik ve ulaştırma açısından önemli bir merkezdir. Ekonomisini oluşturan temel ögelerden biri ise turizmdir. Tarihi ve fiziki anlamda, sahip olduğu güzelliklerinden dolayı dünyanın birçok yerinden turist çeker. Kültürel yapısı, doğası ve geçmişten günümüze uzanan tarihi yerleri ile görülmeye değerdir. Karadeniz ve Zigana Dağları ile çevrili bu güzel şehir, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Trabzon Kalesi, Ayasofya Müzesi, Trabzon Müzesi, Sera Gölü ve Uzungöl gibi eşsiz yerlere sahiptir. Sadece turizm cenneti değil, aynı zamanda bir sanayi şehridir. Gelişmesini sürdürmeye devam eden Trabzon, Karadeniz'in yükselen bir ilidir.

Trabzon İlçeleri Kaçtır?

Trabzon'un toplam ilçe sayısı 18'dir ve bunlar alfabetik sıraya göre şu şekildedir:

·Akçaabat

Araklı

Arsin

Beşikdüzü

Çarşıbaşı

Çaykara

Dernekpazarı

Düzköy

Hayrat

Köprübaşı

Maçka

Of

Ortahisar

Sürmene

Şalpazarı

Tonya

Vakfıkebir

Yomra

Trabzon'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Trabzon'un toplam nüfusu 816.684'tür, yüzölçümü ise 4685.00 km2'dir. Şehrin, nüfusu en yüksek ilçesi Ortahisar, en düşük ilçesi de Dernekpazarı'dır. Yüzölçümü en geniş ilçesi Maçka, en düşüğü ise Çarşıbaşı'dır.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Akçaabat 128.348 375,21 Araklı 48.382 470,686 Arsin 31.548 155,459 Beşikdüzü 23.594 82,966 Çarşıbaşı 15.395 69,369 Çaykara 13.550 563,248 Dernekpazarı 3.884 76,176 Düzköy 13.575 149,946 Hayrat 7.851 240,745 Köprübaşı 4.371 423,829 Maçka 24.869 852,901 Of 44.212 247,398 Ortahisar 334.228 232,814 Sürmene 26.161 204,018 Şalpazarı 10.519 216,395 Tonya 13.754 201,294 Vakfıkebir 27.081 151,888 Yomra 45.632 193,438

Trabzon Merkez İlçeleri Hangileridir?

Trabzon, 2012 yılından itibaren büyükşehir belediyesidir. Nüfusunun yüksekliği ve konumunun merkezi olmasından dolayı Ortahisar merkez ilçesidir.

Trabzon İlçeler Haritası