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Giriş Tarihi: 13.3.2023 13:51 Son Güncelleme: 13.3.2023 13:51

Trabzon Nerede, Hangi Bölgede? Trabzon Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Trabzon, harika doğası ile görenleri kendine hayran bırakan ve nefesleri kesen güzellikte bir şehirdir. Trabzon; her mevsim yağış alan bir şehir olması sebebi ile yeşilin her tonunu doğasında barındırmaktadır. Orman örtüsü çok geniş olan bir ilimizdir. Bu şehir her mevsim hem yerli hem de yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Peki Trabzon nerede, hangi bölgede? Trabzon’un ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var? İşte merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Trabzon Nerede, Hangi Bölgede? Trabzon Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Trabzon ili, genellikle doğayı seven turistler tarafından çokça ziyaret edilen bir ildir. Bu il, Türkiye'nin kalabalık sayılabilen illerinden bir tanesidir. Bu ilin yüz ölçümü 4.628 km2 dir. Trabzon'un deniz seviyesinden yüksekliği 36 metre ve il plaka kodu 61'dir.

TRABZON NEREDE?

Türkiye'nin en yeşil ve en güzel şehirlerinden biri olan Trabzon ilimiz, Türkiye'nin yedi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz, Karadeniz Bölgesi'nin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Trabzon iline sınır komşuluğu eden illerimiz ise; doğu sınırında Rize, batı sınırında Giresun, güney sınırında ise Gümüşhane ve Bayburt illeridir. Ayrıca bu ilimizin kuzeyinin Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır.

TRABZON HANGİ BÖLGEDE?

İçerisinde gezilecek birçok doğal güzellik bulunan illerimizden birisi olan Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu ilimiz, Karadeniz Bölgesi'nin ise Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Trabzon'un çevresindeki iller ise Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'tur.

TRABZON NÜFUSU

Trabzon, Türkiye nüfus sıralamasında 27. sırada bulunmaktadır. Bu ilin nüfusu 811.901'dir. Bu nüfusun 409.677'sini kadınlar, 402.224'ünü erkekler oluşturmaktadır.

TRABZON İLÇELERİ

Trabzon iline bağlı olan 18 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:

  • Akçaabat
  • Araklı
  • Arsin
  • Beşikdüzü
  • Çarşıbaşı
  • Çaykara
  • Dernekpazarı
  • Düzköy
  • Hayrat
  • Köprübaşı
  • Maçka
  • Of
  • Ortahisar
  • Şalpazarı
  • Sürmene
  • Tonya
  • Vakfıkebir
  • Yomra

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Trabzon Nerede, Hangi Bölgede? Trabzon Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?
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