Trabzon üniversitesi çevreye duyarlı projeler

Trabzon Üniversitesi akademik kimliğinin yanı sıra çevre farkındalığı yaratan proje ve etkinlikleri de hayata geçiriyor. Dünya Su Günü, Sıfır Atık Günü ve Orman Haftası kapsamında kampüste renkli bir festival düzenlendi. Programa katılan öğrenciler teorik ve pratik bilgiler alırken kampüs içerisindeki fidan dikim töreninde 100 meyve fidanı toprakla buluştu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde iki kez buzulları ziyaret ederek Antarktika'da incelemelerde bulunan Prof. Dr. Raif Kandemir buzulların sürekli eridiğini belirtirken, "Birkaç yılda sular 58 metre yükselebilir, okyanusa kıyısı olan bütün ülkeler göç etmek durumunda kalabilirler" dedi.Merkez Fatih Yerleşkesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde Sıfır Atık Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen festivalin ilk ayağında Söğütlü Ortaokulu ve İskenderpaşa Ortaokulu öğrencileri Su ve Sıfır Atıkla ilgili farkındalık uyandıracak uygulamalı etkinlikler gerçekleştirdiler. Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu'nun yardımcıları Prof. Dr. Atilla Çimer, Prof. Dr. Hasan Karal ve Prof. Dr. Hüseyin Serencam ile birlikte katıldığı etkinlikte Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ufuk Töman ile üniversitemiz akademik ve idari personeli de yer aldı. Etkinliği düzenleyen Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Nazihan Ursavaş "Dünyamız çevresel anlamda alarm veriyor. İklimler değişiyor. Nüfus artıyor. Kişi başına düşen kaynaklarımız azalıyor. Üç tarafı denizle çevrili ülke olsak da su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biriyiz. Bu tehlikenin önüne geçmek için yeterince tedbir alamıyoruz. Artık az su ile yaşamayı öğrenmeliyiz. 'Ağaç yaşken eğilir' düsturu ile farkında bireyler yetiştirmekle işe başlayabiliriz" diye konuştu. Koordinatörümüz, bu anlayışla ortaokul öğrencilerini programa davet ettiklerini sözlerine ekledi.Bilgilendirme ve sunum bölümünde, halen KTÜ Jeoloji Bölümünde görevli olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir de söz aldı. İki kez Antarktika'daki inceleme-araştırma ekibinde yer alan bilim insanı "Antarktika'ya Yolculuk" başlıklı sunumuyla dünyanın içilebilir su rezervinin yüzde 65'ini barındıran kıtayı görsel projeksiyonla öğrencilere anlattı. Kıtanın soğuk, kurak, insansız ve son derece rüzgârlı olmakla birlikte sürekli eridiğini belirten Kandemir, "Antarktika'da ısı eksi 90 dereceye düşebiliyor. Kıtada Türk Bilim üssü adlı araştırma birimimiz var. Tüm ülkeler 'Barış ve Bilim' çatı ilkesiyle orada bulunuyor. Antarktika dünyanın damacanası. Sadece su için bile ülkelerin Antarktika'da olması gerekiyor. Buzullar sürekli eriyor. Son birkaç yılda kıta 219 milyar ton buz kaybetti. Bu böyle sürerse dünyadaki su seviyesinin yakında 58 metre yükseleceği ve okyanusa kıyısı olan bütün ülkelerin göç etmek durumunda kalacakları değerlendiriliyor. Bazı deniz canlılarının da soyu tükenecek. İnsanlığın suyu ve havayı zehirlemekten acilen dönmesi gerekiyor" dedi.Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aytar ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Arif Yılmaz sıfır atık ve kaynakların sürdürülebilirliği konularında sunum yaptı. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında başarılı olan öğrenciler projelerini anlattıktan sonra istasyonlarda düzenlenen etkinliklerde eğlenceli anlar yaşadı. Fuaye alanındaki Su Sergisi büyük ilgi görürken festivale katkı sağlayanlara Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu tarafından birer teşekkür belgesi takdim edildi. Festivalin sonunda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trabzon Orman Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz ile ekibince temin edilen 100 meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler merkez kampüsümüz içerisindeki yeşil alana hep birlikte ağaç dikti.Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu Trabzon Üniversitesi'nin 2022 yılında YÖK'ün 'Büyük Veri Projesi'ne 8 pilot üniversiteden biri olarak seçildiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Bilgi Güvenliği çalışmaları kapsamında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda üniversitemiz 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001' Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikasını almayı hak kazanmıştır. Geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır tarafından açılışı gerçekleştirilen Yapay Zekâ ve Robotik Kodlama Merkezimiz kuruluşundan bu yana robotik kodlama, yapay zekâ ve yazılım geliştirme konularında birçok kurs düzenlenmiştir. Merkezimiz bünyesinde 4 TÜBİTAK 1001, 3 TEKNOFEST, 3 AB ve 1 SOGEP projesi başvuruları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz, paydaşı olduğu TEKNOFEST yarışmalarında geçtiğimiz yıllarda İletişim Teknolojileri yarışmasında En İyi Sunum Ödülünü, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında ise 'Engelli Dostu Kategorisi- Birincilik Ödülü'ne layık görülmüş, TEKNOFEST yarışmalarına bu yılda üniversitemizin birçok biriminden başvurular gerçekleştirilmiştir. Ümit ediyorum ki bu yıl TEKNOFEST yarışmalarından ödül alarak bizlere gurur yaşatacak hoca ve öğrencilerimiz olacaktır. Üniversite olarak yakın geçmişte sportif alanda da çok sayıda başarıya imza attık. Farklı alanlarda yarışmalara katılan öğrencilerimiz, 8 Altın, 8 Gümüş, 12 Bronz madalya kazanmış ve bizleri gururlandırmıştır. Çeşitli kurumlarla kurumsal işbirlikleri çerçevesinde; Bağımlılıkla Mücadele, Özel Gereksinimli Bireylerin Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri, Güvenlik, Turizm, gibi 300'ü aşkın bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirmenin yanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüklerimize çeşitli konularda eğitim ve sosyal hizmet katkısı verdik."