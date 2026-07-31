Trabzon Üniversitesi’nde 8 yıllık gurur tablosu

Trabzon Üniversitesi'nin 8. kuruluş yıl dönümü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı geniş katılımlı bir törenle kutlandı. Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ile protokol üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Fatih Kampüsü Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ise saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üniversite akademisyenlerinin müzik dinletisinin ardından açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu yaptı.

"KÖKLÜ BİRİKİMİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Trabzon Üniversitesi'nin resmi kuruluşunun sekiz yıl önce gerçekleşmesine rağmen birçok akademik biriminin 60 yılı aşan geçmişe sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu, üniversitenin insan merkezli, bilim odaklı ve toplum öncelikli bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Göreve başladıkları dönemde 6 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 1 enstitüyle eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini hatırlatan Âşıkkutlu, bugün ise üniversitenin 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 2 enstitü ve 12 uygulama ve araştırma merkezine ulaştığını ifade etti. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı alanlarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Âşıkkutlu, üniversitenin gelişimine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile akademik ve idari personele teşekkür etti.

"TRABZON ÜNİVERSİTESIYLE GURUR DUYUYORUZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de konuşmasında Trabzon Üniversitesi'nin özellikle hukuk alanındaki başarılarına dikkat çekerek, üniversitenin hâkimlik ve savcılık sınavlarında önemli dereceler elde ettiğini belirtti. Üniversitenin akademik kadrosunun her geçen yıl güçlendiğini ifade eden Genç, "Trabzon Üniversitemizle ve hocalarımızla gurur duyuyoruz." dedi. Trabzon Valisi Tahir Şahin ise üniversitenin kurulduğu günden bu yana yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla ülkenin eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

"TRABZON ÖNEMLİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM MERKEZİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Trabzon'un üç üniversitesiyle Karadeniz'in önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Genç nüfusun şehrin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi'nin kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini ifade ederek, akademik yükselişini sürdüreceğine inandığını söyledi. Kendisinin de Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatan Uraloğlu, Türkiye genelindeki büyük projelerde görev yapan birçok mühendisin üniversitelerde yetiştirildiğine dikkat çekerek akademisyenlere teşekkür etti.

BAŞARILI AKADEMİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na günün anısına şükran plaketi ve tablo takdim edildi. Program kapsamında TÜBİTAK 1001 proje desteği almaya hak kazanan akademisyenler ile akademik teşvik sıralamasında ilk üçte yer alan öğretim üyelerine teşekkür belgeleri verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



İLK AKREDİTASYON BAŞARISI

Trabzon Üniversitesi, kalite güvencesi çalışmaları kapsamında ilk program akreditasyonu başarısını elde etti. Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programı ile Tonya Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından 4 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu, elde edilen sonucun eğitim-öğretim kalitesinin güvence altına alındığının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, süreçte emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti. Bu başarıyla Trabzon Üniversitesi, kalite odaklı yükseköğretim anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu.



TRABZON ÜNİVERSİTESİ AGS'YE DAMGA VURDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi mezunları Türkiye dereceleri elde etti. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı mezunu Özlem Yıldız sınavda Türkiye dördüncüsü olurken, Sınıf Öğretmenliği Programı mezunu Mustafa Eren Benli ise Türkiye beşincisi oldu. Öğretmen adaylarının alan bilgi ve yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen AGS'ye ülke genelinde 411 bin 805 aday katıldı. Elde edilen sonuçlar, Trabzon Üniversitesi ve eğitim camiasında büyük sevinçle karşılandı. Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu, Fatih Eğitim Fakültesi'nin 60 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin en güçlü eğitim fakültelerinden biri olduğunu belirterek, mezunların bu başarısının üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi. Âşıkkutlu, başarılı mezunları, ailelerini ve akademisyenleri tebrik ederek, genç öğretmenlerin meslek hayatlarında da aynı başarıyı sürdüreceklerine inandığını ifade etti. AGS'de elde edilen dereceler, Trabzon'daki birçok kurum ve kuruluş tarafından da sosyal medya hesaplarından paylaşılarak kutlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör