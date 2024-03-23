Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu

Trabzon'da, çoğunluğunu Trabzonspor Futbol Akademisi takımlarında forma giyen sporcuların oluşturduğu Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı, 2012 yılında Türkiye şampiyonu olmuştu.2015 yılında ise Erdoğdu Lisesi Hem Türkiye Hemde Dünya şampiyonu olmuştu. Bu başarılara bir yenisi daha eklendi. Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımı bu yıl düzenlenen Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında finale kadar yükseldi. Lise, finalde rakibi Kocaeli Spor Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon lise , 17-27 Mayıs tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Trabzon'u ve Türkiye'yi i temsil edecek.

Okul Müdürü Ali Turan," Öğrencilerim ve hocalarımızla gurur duyuyorum. Geçmişten gelen başarılarımızın bir yenisini daha ekledik. Bundan önce 2012 yılında Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu olmuştu2*15 yılında ise okul müdürlüğünü yaptığım Erdoğdu Lisesi hem Türkiye hem de dünya şampiyonu olmuştu. Türk bayrağımızı gururla dalgalandırmıştık. Bu sefer okul müdürlüğünü gerçekleştirdiğim Yavuz Sultan Selim Anadolu lisesi öğrencilerim yoğun çalıştı, Türkiye şampiyonluğu finaline kadar giderek şampiyon olduk.Hedefimiz 17-27 tarihleri arasından Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonluğunu Ülkemize ve Trabzon'umuza getirmek "dedi