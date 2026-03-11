Trabzonlu Lina matematikte dünya birincisi oldu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trabzon'da yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka uluslararası matematik yarışmalarında elde ettiği başarıyla Türkiye'nin gururu oldu. 10 yaşındaki Lina, 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'nın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayarak 100 tam puanla dünya birinciliğini elde etti. Uluslararası matematik olimpiyatlarında elde ettiği derecelerle dikkat çeken Lina, temmuz ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek final yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Genç yaşına rağmen elde ettiği başarıyla dikkat çeken Lina Saka, Türkiye'den dünya birincisi olan tek öğrenci unvanını da kazandı. Başarısıyla Trabzon'u ve Türkiye'yi gururlandıran Lina'nın hedefi ise ilerleyen yıllarda matematik alanında daha büyük uluslararası başarılara imza atmak.