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Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:10 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:11

Trajedi Nedir? Trajedi Özellikleri Nelerdir?

Trajedi Nedir? Trajedi Özellikleri Nelerdir?

Klasik tanıma göre Trajedi; bayağı sözlerle yazıya dökülen, bir kahramanın iyiden kötü bir duruma düşmesi ile gelişen ve çok duygusal anlamda korku ve acı duygularına doğru yönelen tiyatro türüdür. Tragedya, klasik anlayışla birlikte manzum (şiir) olarak yazılmış olup, daha sonraları düzyazıda da yerini almıştır. Kendine özgü katı kuralları olan bu tür özellikle seyircilerde korku ve acıma duygularını dürtme ve seyircileri bu duygulardan arındırma amacı gütmüştür. Anlam olarak Tragedya kelimesi Yunanca Tragoidia’dan gelmektedir. Tam anlamı ise tragos (keçi) ve odie (türkü) sözcüklerinin birleşimi, yani “keçilerin türküsü”dür. Peki ya trajedi nedir? Özellikleri nelerdir?

Koro, Eski Yunan dininde Dionysos'un şenliklerinde, tanrının kölelerini simgelemekteydi. O dönemin insanları tanrının çevresinde sürekli Satyrler'in (satirler) var olduğunu düşünürdü. Bu Satirler doğanın yabancı güçlerini temsil ederlerdi ve ayrıca tek ayaklı olarak bilinirlerdi. Erken dönemde, korodaki oyuncular teke derileri (tragoi) giyerek sahneye çıkarlardı. En nihayetinde bu şekilde Tragedya türü, tragos'ların şarkılarından doğmuş oldu. Tiyatro sanatının en eski türü olan trajedinin tarihi Antik Yunanistan'da şarap tanrısı Dionysos adına düzenlenip kutlanan şenliklere kadar uzanmaktadır. Yunanistan'da ortaya çıkmış olup kronolojik olarak Antik Yunan, Antik Roma, Orta Çağ (pek etkili olamasa da), Rönesans ve 17. Yüzyıl Avrupası dönemlerinde var olmuştur. Seyircilere, hayatın zor ve hüzünlü yanlarını göstererek, acıma ve korku duyguları uyandırmak ister. Ahlak ve erdemi anlatmak en önemli amaçlar arasındadır.

Trajedi Nedir?

Aslında trajedi; bir bakıma, bir kahramanın hüzünlü, kederli ve trajik sonunu anlatmayı hedefleyen bir drama dalıdır. Trajedi, insanların yaşamlarında başlarına gelen çok kötü olayları, talihsizlikleri ve olumsuzlukları ve felaketleri; heyecan, acı ve korku duyguları ile birlikte sahne üstünde seyirciye anlatmayı hedefleyen bir edebiyat ve tiyatro türüdür.

Trajedi eserlerindeki kahramanlar her zaman üst sınıftandır. Tragedya bu kişilerin hüzünlerini, kötü kaderlerini, kahramanlıklarını, facialarını ve zaaflarını sahneye döker. Olay tektir, ayrıca korkunç ve çirkin olaylar seyircinin önünde kesinlikle gösterilemez. Tragedya'da dil yüksek tabakaya hitap eder ve argoya yer verilmez. Ayrıca trajedilerde üç birlik kuralı bulunur. Yani; olayda birlik, zamanda birlik, yerde birlik. İlk trajedi temsilcileri ise Aiskhylos, Sophokles, Euripides'tir.

Trajedi Özellikleri Nelerdir?

En ünlü bazı yazarları; Eski Yunan'da Aiskhylos, Eurupides, Sophokles; Fransa'da Corneille, Racine olan Tragedya'nın özellikleri şunlardır;

  • Erdem ve ahlak çok önemlidir ve bunlara değer verilir.
  • Tragedya kahramanları Tanrı, Tanrıça, Kral, Kraliçe, Soylular gibi kişilerden oluşur.
  • Eser ciddi bir şekilde başlayıp aynı şekilde devam eder.
  • Argo ve kaba kelimelere yer verilmez ve küfür asla kullanılmaz.
  • Üç birlik kuralına mutlaka uyulur.
  • Tragedya konusunu ya mitolojiden, ya tarihten ya da yüksek tabakadan seçer.
  • Korolar mutlaka olmalıdır ve vardır. Korolar şarkı ve danstan oluşur.
  • Sahnede şiddet, kan ya da uygunsuz hiçbir şey gösterilmez, bunlar sadece anlatılır.
  • Eserler aralıksız oynanmakla birlikte, içerisinde perde aralarına da yer verir.
  • Eserler manzum olarak yazılır.
  • Bolca süren diyaloglar ve koro bölümleri bulunur.
  • Tragedya insanoğlunun nefsini, hırslarını gözler önüne serer ve birçoğu felaket sonuçlar ile son bulur.

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Trajedi Nedir? Trajedi Özellikleri Nelerdir?
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