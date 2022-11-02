Traktör Hecelerine Nasıl Ayrılır? TDK Yazım Kurallarına Göre Traktör Nasıl Hecelenir?

Anlamı ve yazılışı yanlış bilinen tüm Türkçe kelimeler için TDK sözlüğünden faydalanmak gerekir. Öte yandan kafa karışıklığına sebep olan heceleme konusunda da yine Türk Dil Kurumu'ndan faydalanılabilir. Her yaştan kişinin yanlış hecelediği sözcüklerden biri olan traktör için hazırladığımız bu içeriğimizde, traktör hecelere nasıl ayrılır konusuna değineceğiz. Özellikle de en doğru şekli ile traktör kaç hece, nasıl hecelenir ve nasıl ayrılır birlikte inceleyelim.

Traktör Hecelerine Nasıl Ayrılır?

Her dil grubunda olduğu gibi Türkçe dilinde de heceleme büyük önem taşır. Eğitim hayatına başlandığı anda dikkatle öğretilen heceleme konusu maalesef bazı kelimelerde hala sorun yaratabiliyor. Özellikle farklı dillerden bizim dilimize geçmiş sözcüklerde bu sorun sıkça yaşanıyor. İşte bu zorlu kelimelerden biri olan traktör konusunda da bazı kişiler heceleme sorunu yaşayabilir.

Yaşanan heceleme sorunu aslında traktör kelimesinde iki sessiz harfin yan yana gelmesinden kaynaklanır. Hal böyle olunca doğru ayrımın nasıl yapılacağını bilemeyen kişiler yanlış fikirler edinebilir. Yük, eşya ve daha birçok eşyanın taşınması için arkasına römork takılarak kullanılan motorlu iş makinasına traktör denir. Söylerken üç hece gibi duran traktör aslında iki heceli bir kelimedir. Okunuşundaki gibi üç parçaya bölünmez.

TDK' Ya Göre Traktör Nasıl Hecelenir?

Fransızca dilindeki "tracteur" kelimesinden Türkçeye geçen traktör hecelerine trak-tör şeklinde ayrılır. Pek çok kişinin t-rak-tör şeklinde düşündüğü bu heceleme yanlıştır. TDK yazım kurallarına göre traktör hecelemesi iki parçaya bölünerek yapılıyor. Bu durum pek çok kişiye şaşkınlık verse de sebebi Türkçe bir kelime olmamasından kaynaklanır.

Dilimizdeki birçok sözcük okunuş esnasındaki hecelemeye bağlı olarak aralarına "-" işareti koyularak gösterilir. Ancak bazı kelimeler dilimize farklı dillerden geçtiği ve yazılış bakımından bize uymadığı için heceleme durumları farklıdır. Kişileri tereddütte bırakan traktör TDK yazım kurallarına göre "trak-tör" şeklinde hecelerine ayrılır.

Traktör Kaç Hece?

Traktör nasıl hecelenir şeklinde yapılan araştırma sizi bu kelimenin iki hece olduğuna götürecektir. Bilindiği gibi Türkçede iki ünlü arasına giren sessiz harfler kendisinden hemen sonra gelen sesli harf ile yeni hece oluşturur. Ancak iki sessiz harfin yan yana geldiği bazı özel kelimelerde heceleme şekli değişir. Örneğin araba sözcüğü a-ra-ba şeklinde üç heceye ayrılırken spor gibi yabancı kökenli kelimeler s-por değil tek hece olarak "spor" şeklinde kabul edilir. Bu kurala göre traktör "trak-tör" şeklinde hecelenerek 2 heceye ayrılabilir.