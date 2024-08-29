Trakya Neresi? Doğu ve Batı Trakya Bölgesi Neresi, Hangi İller Yer Alıyor?

Trakya, Türkiye'nin kuzeybatısında ve Balkan Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan bir bölgedir. Doğu Trakya, Türkiye'nin sınırları içinde yer alırken, Batı Trakya Yunanistan'ın sınırları içinde kalır. Her iki bölge de tarihi ve kültürel açıdan zengin olup, hem Türkiye hem de Yunanistan için stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle hem Türk halkı için hem de Yunan halkı için Doğu ve Batı Trakya Bölgesi neresi, hangi iller yer alıyor gibi konuların önemli bir yeri var.

Trakya Neresi?

Trakya, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Şelaleler, ormanlar, göller ve deniz kıyıları bölgenin önemli doğal zenginliklerindendir. Trakya bölgesi, tarih, kültür ve coğrafya açısından zengin bir bölgedir. Doğu ve Batı Trakya olarak ikiye ayrılması siyasi sınırların bir sonucu olsa da, bu iki bölge arasında kültürel ve tarihsel bağlar oldukça güçlüdür.

Doğu ve Batı Trakya Bölgesi Neresi, Hangi İller Yer Alıyor?

Doğu Trakya

Türkiye sınırları içerisinde kalan kısım:

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul (Avrupa Yakası)

Çanakkale (Avrupa yakasında kalan Gelibolu Yarımadası)

Coğrafi konumu: Meriç Nehri'nin doğusunda yer alır.

Önemli şehirler: Edirne (tarihi başkent), Kırklareli, Tekirdağ, Malkara, Çorlu gibi şehirler bu bölgede bulunur.

Özellikleri: Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması, verimli tarım arazileri, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile bilinir.

Batı Trakya

Yunanistan sınırları içerisinde kalan kısım:

Rodop (Rodopi) İli

İskeçe (Xanthi) İli

Gümülcine (Komotini) İli

Dedeağaç (Alexandroupoli) İli