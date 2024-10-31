Trakya Üniversitesi Bölümleri - Trakya Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Modern kampüs olanakları, araştırma merkezleri ve sosyal etkinlikleri ile öğrencilere kaliteli eğitim veren Trakya Üniversitesi, 1982 yılında kurulmuştur. Üniversite, Edirne'de yer aldığı için tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir şehirde eğitim alabilme imkanı tanımaktadır. Araştırma merkezleri ve laboratuvarları ile öne çıkan Trakya Üniversitesi bölümleri neler ve hangi bölümler var öğrenmeden tercih yapmamakta fayda var.

Trakya Üniversitesi Bölümleri Neler?

Trakya Üniversitesi, öğrencilere pek çok lisans ve ön lisans programı sunduğu için oldukça kapsamlıdır. Üniversitedeki fakülte ve bölümler arasında ise şunlar bulunmaktadır:

LİSANS PROGRAMLARI

1.TIP FAKÜLTESİ

2.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

3.ECZACILIK FAKÜLTESİ

4.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Genetik ve Biyomühendislik

5.EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

6.FEN FAKÜLTESİ

Biyoloji

Fizik

Kimya

Matematik

7.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ekonometri

İktisat

İşletme

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

8.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İletişim ve Tasarımı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

1.ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU

Aşçılık

Eczane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Laboratuvar Teknolojisi

Yağ Endüstrisi

2.EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Dış Ticaret

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Pazarlama

Sosyal Hizmetler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

3.EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Basım ve Yayım Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Harita ve Kadastro

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Makine

Mobil Teknolojileri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Uçak Teknolojisi

Trakya Üniversitesi Nasıl Bir Okul?

Trakya Üniversitesi, Türkiye'nin Edirne ilinde bulunan köklü bir devlet üniversitesidir. Üniversite, çok yönlü bir eğitim sunmaktadır. Özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik gibi alanlarda güçlü programlara sahiptir. 2023 yılında Times Higher Education (THE) tarafından yapılan değerlendirmede, Trakya Üniversitesi dünya genelinde 1001+ bandında yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir. Bu sıralama, üniversitenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan çalışmaları ve kaliteli eğitim anlayışını yansıtmaktadır. Ayrıca, üniversite çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma faaliyetleri ile de dikkat çekmektedir. Trakya Üniversitesi, öğrencilere sunduğu geniş imkanlar ve akademik kadrosunun kalitesi ile tercih edilebilir bir yükseköğretim kurumu olarak öne çıkmaktadır.