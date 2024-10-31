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Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:59 Son Güncelleme: 31.10.2024 10:59

Trakya Üniversitesi Bölümleri - Trakya Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Trakya Üniversitesi, Edirne’de bulunan oldukça kapsamlı bir eğitim kurumudur. Çeşitli fakülteleri bünyesinde barındıran üniversite, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Üniversite, aynı zamanda uluslararası iş birlikleri ve Erasmus programları ile öğrencilerine yurt dışında eğitim fırsatları da sağlamaktadır. Trakya Üniversitesi bölümleri neler ve hangi bölümler var gibi sorular ise öğrencilerin akıllarını kurcalamaktadır.

Trakya Üniversitesi Bölümleri - Trakya Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Modern kampüs olanakları, araştırma merkezleri ve sosyal etkinlikleri ile öğrencilere kaliteli eğitim veren Trakya Üniversitesi, 1982 yılında kurulmuştur. Üniversite, Edirne'de yer aldığı için tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir şehirde eğitim alabilme imkanı tanımaktadır. Araştırma merkezleri ve laboratuvarları ile öne çıkan Trakya Üniversitesi bölümleri neler ve hangi bölümler var öğrenmeden tercih yapmamakta fayda var.

Trakya Üniversitesi Bölümleri Neler?

Trakya Üniversitesi, öğrencilere pek çok lisans ve ön lisans programı sunduğu için oldukça kapsamlıdır. Üniversitedeki fakülte ve bölümler arasında ise şunlar bulunmaktadır:

LİSANS PROGRAMLARI

1.TIP FAKÜLTESİ

2.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

3.ECZACILIK FAKÜLTESİ

4.MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Gıda Mühendisliği
  • Genetik ve Biyomühendislik

5.EĞİTİM FAKÜLTESİ

  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Sınıf Öğretmenliği
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  • Türkçe Öğretmenliği

6.FEN FAKÜLTESİ

  • Biyoloji
  • Fizik
  • Kimya
  • Matematik

7.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Ekonometri
  • İktisat
  • İşletme
  • Maliye
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Uluslararası İlişkiler

8.GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

  • İletişim ve Tasarımı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

1.ARDA MESLEK YÜKSEKOKULU

  • Aşçılık
  • Eczane Hizmetleri
  • Gıda Teknolojisi
  • Kimya Teknolojisi
  • Laboratuvar Teknolojisi
  • Yağ Endüstrisi

2.EDİRNE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Dış Ticaret
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Lojistik
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Pazarlama
  • Sosyal Hizmetler
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği

3.EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

  • Basım ve Yayım Teknolojileri
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  • Elektrik
  • Elektronik Teknolojisi
  • Giyim Üretim Teknolojisi
  • Harita ve Kadastro
  • Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Makine
  • Mobil Teknolojileri
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Uçak Teknolojisi

Trakya Üniversitesi Nasıl Bir Okul?

Trakya Üniversitesi, Türkiye'nin Edirne ilinde bulunan köklü bir devlet üniversitesidir. Üniversite, çok yönlü bir eğitim sunmaktadır. Özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik gibi alanlarda güçlü programlara sahiptir. 2023 yılında Times Higher Education (THE) tarafından yapılan değerlendirmede, Trakya Üniversitesi dünya genelinde 1001+ bandında yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir. Bu sıralama, üniversitenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan çalışmaları ve kaliteli eğitim anlayışını yansıtmaktadır. Ayrıca, üniversite çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma faaliyetleri ile de dikkat çekmektedir. Trakya Üniversitesi, öğrencilere sunduğu geniş imkanlar ve akademik kadrosunun kalitesi ile tercih edilebilir bir yükseköğretim kurumu olarak öne çıkmaktadır.

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Trakya Üniversitesi Bölümleri - Trakya Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?
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