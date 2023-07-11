Traverten Nedir? Karstik Birikim Şekillerinden Traverten Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Traverten, kanyon, vadi gibi coğrafya terimlerini pek çok kişi duymuştur, ancak arazi çeşitleri hayli fazla olduğu için bazı kimseler traverten nedir ya da traverten vadi özellikleri nelerdir sorularının yanıtlarını araştırmakta, bu konuda daha detaylı bilgiye sahip olmak istemektedir. Coğrafi bilgilerle yakından ilgilenen bireyler ve öğrenciler için, karstik birikim şekillerinden traverten vadi nasıl oluşur sorusunun yanıtlarını derleyip bir araya getirdik.

Traverten Nedir? Nasıl Oluşur?

Traverten, kimyasal bileşenlerden oluşan tortul kaya türüne verilen genel bir terimdir. Basamaklar halinde dizilen, beyaz ve beyaza yakın renklerde oluşan travertenler uzun yıllar boyunca oluşurlar. Travertenler, yer altı sularında bulunan kalsiyum karbonatın gerekli şartların oluştuğu zaman çökeller oluşturması sonucunda oluşurlar. Travertenler gözenekli ve diğer kayaçlara nispeten daha yumuşak dokuya sahiptir, ayrıca beyaz renkte ve kristalimsi olması görselliğine katkı sağlayan özellikleri arasındadır.

Türkiye'de Travertenler Nerelerde Görülür?

Sadece ülkemizde değil dünya genelinde en güzel traverten örneği Denizli ilimizde yer alan Pamukkale travertenleridir. Bütün dünyadan bireylerin görmeye geldiği bu güzel yer, traverten oluşum özelliklerinin hepsine sahiptir. Türkiye'de traverten oluşumunun görüldüğü bölgeler arasında Antalya çevresi, Sivas, Burdur, Mersin illerimizde vardır. Bahsi geçen şehirlerde traverten işletmecilikleri faaliyet göstermektedir. Travertenler doğal bir güzellik aynı zamanda bir yapı endüstrisi malzemesidir, mermer yapımında, banyo ve mutfak gibi ıslak kullanım alanlarının yer döşemesinde, iç mekan duvarları ve zemin döşemesinde kullanılmaktadır.