Travertenler Nasıl Oluşur? Pamukkale Travertenleri Nasıl Oluşmuştur, Hangi Kayaç Türüdür?

Dünyaca ünlü Denizli ilimizde yer alan Pamukkale travertenleri, yalnızca suyuna girilerek değil suyunun içilmesinin de pek çok faydası bulunur. İnsanların aklındaki sorulardan travertenler hangi kayaç türüdür sorusunun cevabı; kalsiyum karbonat (CaCO 3 ) bileşimindeki tortul kayaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Travertenler Nasıl Oluşur?

Coğrafya derslerinden aşina olduğumuz traverten kavramı; suyun aniden açığa, basınçsız ortama çıkması ve karbondioksit uçması ile suda erimiş halde bulunan kalsiyum karbonatın (CaCO 3 ) çok ince tabakalar halinde kayaların üzerine çöker, zamanla yastık gibi yumuşak hatlara sahip yapılar olarak tanımlanır. Ülkemizde traverten oluşumunun en sık görüldüğü bölge, Antalya Ovası'ndadır.

Pamukkale Travertenleri Nasıl Oluşmuştur?

Ülkemizin en önemli turistik değerleri arasında yer alan Pamukkale travertenleri, bir çeşit kaya türüdür. Pamukkale'de termal su, kaynaktan çıktığı zaman traverten katlarına dökülmekte ve bu kaynak su 35,6°C sıcaklığına sahip, içerisinde yüksek miktarda kalsiyum hidro karbonat içeren, suyun havada bulunan oksijen ile etkileşimi sırasında karbondioksit ve karbon monoksit uçarak kalsiyum karbonat çökelmekte ve Pamukkale travertenlerinin oluşumuna neden olmaktadır. Pamukkale travertenlerine fazla miktarda aynı noktaya verilen su, yosunlaşmaya ve bu sebeple kötü bir görüntü ortaya çıkmaktadır.

Traverten Nedir?

Traverten kavramı kalsiyum karbonat bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlara verilen ad olarak bilinmektedir. Çoğunlukla lifli, konsantrik bir görünümü vardır. Çökelme sebebiyle yer yüzeyinde olabileceği gibi yer altında da traverten oluşumu görülebilmektedir. Çökelme hızı, travertenlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Travertenler aynı zamanda yapı malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Dünyada yer alan en güzel traverten örneklerinden bir tanesi de ülkemizde yer alan Pamukkale travertenleridir.